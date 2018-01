před 2 hodinami

Na Západním břehu Jordánu byl postřelen a těžce zraněn izraelský civilista. Oznámil to armádní mluvčí, podle nějž se incident stal u osady Havat Gilad nedaleko palestinského města Nábulus. Armáda čin považuje za teroristický útok a po pachatelích pátrá. Muž, jehož na místě ošetřili přivolaní zdravotníci, byl převezen do nemocnice. Jde o osadníka a otce pěti dětí, který byl postřelen, když jel v autě. Byl zasažen do hrudníku a jeho stav se zhoršuje. Stačil telefonicky přivolat vojáky a sdělit jim, že na něj stříleli z projíždějícího palestinského auta.

autor: ČTK | před 2 hodinami

