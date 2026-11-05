Při srážce vlaků ve Španělsku zemřeli manažeři, vědkyně i český turista

Mezi 69 mrtvými při srážce vlaků ve Španělsku byli minulý týden manažeři, podnikatelé, úředníci, vědkyně, bývalá ministryně či turisté. Píše to ve čtvrtek deník El País, jenž zveřejnil medailonky většiny lidí, kteří zahynuli při srážce vlaků u Toleda. Zemřeli také dva strojvedoucí jedné ze souprav. Mezi mrtvými je 15 zahraničních občanů včetně muže z České republiky.
Dva vlaky, které vyjely kolem osmé ráno ve středu 28. října z Madridu a cestovaly stejným směrem na trati do Sevilly, se srazily zhruba po hodině cesty u města Urda. Srážce přecházel výpadek železničního zabezpečovacího zařízení LZB. Úřady prověřují možnost, že nehodu mohla způsobit komunikace s dispečerským centrem v Madridu, které jednomu z vlaků umožnilo se po zastavení rozjet vysokou rychlostí.
Mezi veřejně známými oběťmi srážky byla někdejší ministryně práce z Lidové strany Fátima Báñezová, která funkci zastávala v letech 2011 až 2018. Její smrt oznámila právě Lidová strana. Veřejně známá byla i další oběť srážky, reportér televizní stanice Telecinco Raúl Triguero.
Ranními vlaky cestovala řada lidí z pracovních důvodů. Mezi mrtvými jsou tak podle El Paísu finanční ředitel jedné vydavatelské firmy, průmyslová inženýrka, hudební skladatelka, architektky, firemní manažeři, státní úředníci či podnikatelé. Jedna z obětí, významná španělská vědkyně Marta Shahbaziová, byla na cestě do Sevilly, aby převzala cenu za přínos bádání v oblasti biologie.
Při nehodě zahynuli také strojvůdci Antonio Acedo a Daniel Cabañas. Vedli vlak společnosti Renfe, který narazil do vlaku společnosti Iryo. Při nehodě zemřeli také další dva zaměstnanci zmíněných železničních přepravců.
Na palubě obou vlaků zahynula i řada lidí, která cestovala za svými rodinami či kvůli turistice. Podle deníku El País je zemřelým Čechem student Univerzity Karlovy, který byl na studijním pobytu na fakultě ekonomických věd Madridské autonomní univerzity. Zahynuli také občané Argentiny, Austrálie, Japonska, Kanady, Francie, Mexika, Portugalska, Tuniska a USA.
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