Při srážce vlaků v Moskvě bylo zraněno 50 lidí, strojvedoucí nechtěl srazit člověka na kolejích

před 40 minutami

Při srážce dvou vlaků na západě Moskvy bylo v sobotu večer zraněno 50 osob. Z nich 14 muselo být hospitalizováno a šest je ve vážném stavu, oznámila agentura RIA-Novosti s odvoláním na ministra pro mimořádné situace Vladimira Pučkova. Bilanci neštěstí potvrdil také starosta Moskvy Sergej Sobjanin. Strojvůdce příměstského spoje musel nečekaně prudce zabrzdit, aby zabránil nárazu do člověka, který se nacházel na kolejích, popsala událost ruská železniční společnost. V důsledku toho se brzdný systém poškodil a souprava se samovolně dala do pohybu opačným směrem. Při tom narazila do osobního vlaku stojícího na trati na dálkové trase z Moskvy do běloruského Brestu.

autor: ČTK

