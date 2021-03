Při srážce dvou vlaků v Egyptě zemřelo 32 lidí a zranilo se 84 cestujících

Při srážce dvou vlaků v pátek v Egyptě zemřelo 32 lidí a zranilo se 84 cestujících. Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví. Neštěstí se stalo v provincii Suhág. Prokurátor nařídil zahájit vyšetřování, na místo míří ministryně zdravotnictví Halá Zajdová. Prezident Abdal Fattáh Sísí řekl, že lidé, kteří nesou za nehodu odpovědnost, budou exemplárně potrestáni.

Podle prvních zpráv zástupců železnice jely vlaky v tomtéž směru a první z nich se náhle zastavil, protože zatím neznámí pachatelé použili v několika vagonech záchrannou brzdu. Vlaky nejely rychle, několik vagonů je poničených a další se převrátil.

Druhá souprava do první narazila zezadu poblíž města Tahtá, které leží na břehu Nilu asi 360 kilometrů jižně od Káhiry. Neštěstí se týká vlaků, z nichž první jel z Luxoru do Alexandrie a druhý z Asuánu do Káhiry.

Z videí šířených na sociálních sítích je vidět lidi uvázlé ve vagonech, někteří byli zřejmě v bezvědomí.

Na místo přijely desítky sanitek, které rozvážejí raněné do nemocnic. Na prvních snímcích z místa jsou vidět vykolejené vagony nad vodním tokem. Podle egyptských médií vykolejily tři vagony.

Z Egypta přicházejí zprávy o vlakových neštěstích často. Při tom nejtragičtějším uhořelo ve vlaku v roce 2002 jižně od Káhiry 370 lidí. V roce 2019 jedna souprava narazila na káhirském hlavním nádraží do zátarasu. O život tehdy přišlo přes 20 lidí a více než 40 se zranilo. Kvůli této nehodě odstoupil ministr dopravy Hišám Arafát.