Při srážce autobusů zemřelo v Sýrii nejméně 35 lidí

Nejméně 35 lidí zahynulo a dalších 30 bylo zraněno při srážce dvou autobusů v centrální části Sýrie na silnici vedoucí do Damašku. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví to napsala státní tisková agentura SANA.
Jeden z autobusů vezl příslušníky sil vnitřní bezpečnosti, zatímco druhý byl autobus dálkové dopravy vezoucí běžné cestující. Nehoda se stalo v pouštním úseku mezi městy Palmýra a Suchna na dálnici spojující Damašek s městem Dajr az-Zaur na severovýchodě země. Příčina nehody není zatím známa.
Některé ze zraněných přepravily vojenské helikoptéry do nemocnice v Homsu. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo všechny univerzitní nemocnice v zemi, aby se připravily na příjem zraněných.
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