Přeskočit na obsah
Benative
25. 7. Jakub
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Při srážce autobusů zemřelo v Sýrii nejméně 35 lidí

ČTK

Nejméně 35 lidí zahynulo a dalších 30 bylo zraněno při srážce dvou autobusů v centrální části Sýrie na silnici vedoucí do Damašku. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví to napsala státní tisková agentura SANA.

Autobus, nehoda
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Jeden z autobusů vezl příslušníky sil vnitřní bezpečnosti, zatímco druhý byl autobus dálkové dopravy vezoucí běžné cestující. Nehoda se stalo v pouštním úseku mezi městy Palmýra a Suchna na dálnici spojující Damašek s městem Dajr az-Zaur na severovýchodě země. Příčina nehody není zatím známa.

Některé ze zraněných přepravily vojenské helikoptéry do nemocnice v Homsu. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo všechny univerzitní nemocnice v zemi, aby se připravily na příjem zraněných.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Uprchlíci - migrace - ilustrace
Uprchlíci - migrace - ilustrace
Uprchlíci - migrace - ilustrace

Humánní mise nebo byznys s pašeráky? Loď Sea-Watch 5 vyšetřuje policie

Humánní mise nebo chladnokrevný byznys s lidským utrpením? Záchranná loď známé evropské neziskovky skončila pod policejním zámkem poté, co ji vrtulník Frontexu natočil při vysoce podezřelé operaci. Záběry z ptačí perspektivy ukazují moment, kdy aktivisté přebírali migranty přímo z rukou maskovaných pašeráků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama