Při sebevražedném útoku u mešity v Pákistánu zemřelo nejméně 22 lidí

před 39 minutami

Při sebevražedném bombovém útoku u mešity v pákistánském Paračinaru zemřelo 22 osob a sedm desítek lidí bylo raněno, uvedla agentura Reuters s odkazem na místní policii. K explozi došlo na místním tržišti u ženského vchodu do šíitské mešity. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Na místo byla vyslána mimo jiné vojenská helikoptéra s týmem lékařů. Do místní nemocnice převážejí raněné sanitky i osobní automobily. K útoku došlo jen několik hodin poté, co státní média informovala, že pákistánský prezident Mammún Husajn podepsal zákon obnovující vojenské soudy pro podezřelé z terorismu.

autor: ČTK