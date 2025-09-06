Soul hodlá důrazně řešit zadržení stovek Jihokorejců při imigrační razii v USA

Podle ministra bylo mezi zadrženými více než 300 Jihokorejců. Ministr rovněž uvedl, že vláda již vytvořila speciální tým k řešení této záležitosti. Dodal, že je v případě potřeby připraven osobně odcestovat do Washingtonu.
Automobilka Hyundai v prohlášení uvedla, že svou odpovědnost bere vážně a že nynější událost je připomínkou důležitosti dohledu nad dodavatelských a subdodavatelským řetězcem. "Provedeme vyšetřování, abychom zajistili, že všichni dodavatelé a jejich subdodavatelé dodržují všechny zákony a předpisy," sdělila firma.
Steven Schrank, který je americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti pověřen vyšetřováním, na páteční tiskové konferenci řekl, že většina zadržených jsou Jihokorejci. "Tato operace podtrhuje náš závazek k pracovním místům pro obyvatele Georgie a pro Američany," řekl.
Čtvrteční razie se zaměřila na staveniště společného podniku na výrobu baterií jihokorejského výrobce baterií LG Energy Solution (LGES) a společnosti Hyundai Motor s názvem HL-GA Battery Company, který by měl zahájit provoz na konci tohoto roku, napsal Reuters s odvoláním na LGES. Společnost Hyundai Motor uvedla, že razie její výrobu elektrických automobilů v rozsáhlém výrobním areálu o rozloze 1214 hektarů nenarušila.
Americká vláda prosazuje tvrdý postup proti migrantům a snaží se navýšit počet deportací ze Spojených států. Zásadní zpřísnění migrační politiky bylo jedním z hlavních předvolebních slibů prezidenta DonaldaTrumpa, který tvrdil, že podnikne největší deportační kampaň v americké historii.