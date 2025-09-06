Zahraničí

Soul hodlá důrazně řešit zadržení stovek Jihokorejců při imigrační razii v USA

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Většina ze zhruba 475 lidí zadržených při razii amerických imigračních úřadů v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor ve státě Georgia byli Jihokorejci. Potvrdil to jihokorejský ministr zahraničí Čo Te-jul. Dodal, že jihokorejský prezident I Če-mjong nařídil, aby se řešení této záležitosti věnovalo maximální úsilí.
Úřady provedly razii v americkém závodu Hyundai (ilustrační foto).
Úřady provedly razii v americkém závodu Hyundai (ilustrační foto). | Foto: Jan Matoušek

Podle ministra bylo mezi zadrženými více než 300 Jihokorejců. Ministr rovněž uvedl, že vláda již vytvořila speciální tým k řešení této záležitosti. Dodal, že je v případě potřeby připraven osobně odcestovat do Washingtonu.

Automobilka Hyundai v prohlášení uvedla, že svou odpovědnost bere vážně a že nynější událost je připomínkou důležitosti dohledu nad dodavatelských a subdodavatelským řetězcem. "Provedeme vyšetřování, abychom zajistili, že všichni dodavatelé a jejich subdodavatelé dodržují všechny zákony a předpisy," sdělila firma.

Steven Schrank, který je americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti pověřen vyšetřováním, na páteční tiskové konferenci řekl, že většina zadržených jsou Jihokorejci. "Tato operace podtrhuje náš závazek k pracovním místům pro obyvatele Georgie a pro Američany," řekl.

zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Georgia razie imigrace Jižní Korea Hyundai

