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Zahraničí

Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

ČTK

Při pondělním protestu v centrální Keni byli nejspíše zastřeleni dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters.

Protests against a U.S. Ebola quarantine plan in Kenya
Demonstrant gestikuluje při stavbě barikády během protestu proti americkým plánům na karanténu kvůli ebole.Foto: REUTERS
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Soud v úterý vpodvečer také na tři týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody s USA.

Demonstrace se konala ve městě Nanyuki poblíž letecké základny, kde Spojené státy chtějí zřídit 50lůžkové zařízení pro Američany, kteří by mohli přijít do kontaktu s virem ebola. Obyvatelé a někteří místní politici projekt kritizují, protože by mohl představovat zdravotní riziko pro okolní obyvatelstvo, a ptají se, proč by Keňa měla hostit karanténní centrum pro občany USA.

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V pondělí v Nanyuki proti zařízení protestovaly stovky lidí. Wahome v úterý uvedl, že dva lidé zemřeli na následky střelného zranění poté, co policie začala střílet. Policejní mluvčí tvrdí, že o mrtvých nic neví. Bezpečnostní zdroj také uvedl, že zemřeli dva lidé, příčinu jejich úmrtí ale nespecifikoval. Zdroj agentury AFP sice potvrdil jednoho zastřeleného, ale ne, kdo byl střelcem. Mluvil také o druhé oběti, o způsobu její smrti ale neposkytl detaily.

Keňský prezident William Ruto v pondělí projekt obhajoval s tím, že je součástí širší strategie připravenosti země na případný výskyt eboly a navazuje na dlouhodobou spolupráci mezi Keňou a Spojenými státy v oblasti veřejného zdraví. USA minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboly Keni poskytnou 13,5 milionu dolarů (přes 281 milionů korun).

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"Jsme zodpovědná vláda. Víme, co děláme," prohlásil Ruto. Dodal, že podobná zařízení již v Keni existují a že nové centrum by v případě potřeby mohlo sloužit také keňským občanům. Nejmenovaný americký úředník ale Reuters sdělil, že se v tomto zařízení budou léčit pouze Američané.

Ruto uvedl, že projekt schválil na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Keňa podle něj vybudovala izolační, monitorovací a léčebná zařízení ve 23 krajích a musí být připravena na případný výskyt nákazy.

Plán však čelí také právním překážkám. Keňský soud minulý týden pozastavil výstavbu zařízení na základě žaloby, podle níž by mohlo ohrozit veřejné zdraví. V úterý své rozhodnutí prodloužil o další tři týdny a kabinetu nařídil, aby do sedmi dnů zveřejnil všechny dohody a protokoly týkající se zmíněného zařízení.

Kongo a Uganda mezitím bojují s epidemií vzácnějšího kmene viru ebola Bundibugyo, kvůli které Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila mezinárodní stav zdravotní nouze. Kongo hlásí 344 potvrzených případů a 60 mrtvých a Uganda 15 případů a jednu oběť. Keňské úřady tvrdí, že v zemi zatím nebyl zaznamenán žádný případ eboly. Na letištích a pozemních hranicích ale zpřísnily kontroly a denně prověřují přibližně 3000 cestujících.

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