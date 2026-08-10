Při požáru v kanadské Britské Kolumbii zemřela osmdesátiletá žena

Při rozsáhlém požáru v kanadské provincii Britská Kolumbie zemřela osmdesátiletá žena, která se snažila utéct ze svého domu. Oznámila to podle agentury AFP kanadská královská jízdní policie. Požár vypukl v pátek poblíž jezera Okanagan na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídily evakuaci více než 20 tisíc lidí a v provincii byl vyhlášen stav nouze.
Podle policie žena náhle zemřela, když se spolu s jedním členem rodiny snažila utéct ze svého domu. "Policie se domnívá, že její smrt byla důsledkem lesního požáru," uvedla policie v prohlášení a dodala, že v souvislosti s požárem zatím není známé žádné další úmrtí.
Podle posledních údajů z neděle večer oheň zasáhl přes 13.000 hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov bylo při požáru zničeno. Celkem v Britské Kolumbii hoří 106 požárů, podle AFP patří provincie k těm, které byly letos v létě lesními požáry zasaženy nejvíce.
"Musíme se připravit na nejhorší," uvedl Doug Holmes, starosta Summerlandu, jehož 12.000 obyvatel se muselo spolu s tisíci dalšími kvůli požáru evakuovat. Podle místních úřadů jsou plameny již tak vysoké, že kvůli nim vznikly samostatné meteorologické systémy, které samy vytvářejí blesky, píše server BBC.
Keegan Radomská popsala, že se jí dům v Summerlandu podařilo opustit jen několik okamžiků předtím, než se oheň dostal až k pozemku. Na záběrech z místa lze vidět hořící koruny stromů těsně za kopcem za silnicí, po níž v pátek večer unikla.
Nyní spolu s dalšími evakuovanými čekají na zprávu, zda se budou mít kam vrátit. "Už je potvrzeno, že některé domy shořely, a mnoho z nich se nachází v okolí našeho domu. Takže máme docela strach," uvedla.
"Evakuační pohotovost už jsme zažili mnohokrát," uvedl Earl Kurz, který již tři desetiletí žije v nedalekém Peachlandu. "Tohle je ale poprvé, co jsme byli skutečně evakuováni," doplnil. Páteční začátek požáru sledoval při výletě s manželkou na jezeře Okanagan, kde viděli, jak jasně modrá obloha kvůli kouři rychle zašedla. O několik hodin později jim policie nařídila, aby opustili svůj domov.
Letošní sezona lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším. Od začátku roku tam podle posledních údajů federální vlády shořely více než čtyři miliony hektarů. V rekordním roce 2023 požáry v zemi zničily přibližně 18 milionů hektarů.
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