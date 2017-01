před 52 minutami

Při požáru trajektu přišlo dnes u indonéské metropole Jakarty o život 23 lidí. Na lodi bylo asi 100 osob, zranění byli převezeni do nemocnice, informoval novináře člen záchranného týmu. Trajekt plul z jakartského přístavu Muara Angke do letoviska Tidungu na souostroví Kepulauan Seribu, které se nachází severně od Jakarty. Podle zástupce záchranného tým bylo do nemocnice převezeno deset lidí. Plameny zachvátily asi polovinu lodě. Nehody na trajektech jsou v Indonésii časté. Jde o ostrovní stát, který tvoří přes 17 000 ostrovů.

autor: ČTK