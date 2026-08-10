Při požáru továrny v Saudské Arábii zahynulo 16 Bangladéšanů

Při nedělním požáru v továrně na výrobu pohovek v Rijádu zahynulo nejméně 16 Bangladéšanů. Podle agentury AFP to v pondělí oznámilo bangladéšské ministerstvo zahraničí, které nad tragédií vyjádřilo hluboký šok. Podnik podle rijádské agentury civilní obrany neměl řádnou licenci.
Bangladéšská vláda v prohlášení uvedla, že je v nepřetržitém kontaktu se saúdskoarabskými úřady. „Úředníci dostali pokyn zajistit co nejrychlejší převoz zemřelých do vlasti a poskytnout jejich rodinám veškerou potřebnou pomoc a odškodnění,“ uvedla vláda.
Saúdská civilní obrana oznámila, že oheň v objektu uhasila. Další podrobnosti o okolnostech požáru, včetně jeho příčiny, úřady zatím nezveřejnily.
Bangladéš patří k zemím, jejichž občané tvoří významnou část pracovní síly v zemích Perského zálivu. V zahraničí pracuje přibližně sedm milionů Bangladéšanů, většina z nich právě na Blízkém východě. V samotné Saúdské Arábii podle odhadů místních médií žije více než tři miliony Bangladéšanů.
Saúdská Arábie je podobně jako další země Perského zálivu velmi závislá na zahraničních pracovnících, kteří zastávají širokou škálu profesí, zejména v manuálních pracích a méně kvalifikovaných odvětvích. Zahraniční pracovníci se podílejí například na úklidu ulic, obsluze v restauracích nebo stavebních pracích.
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