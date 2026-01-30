Přeskočit na obsah
Při požáru dvou budov v Kalkatě zemřelo nejméně 25 lidí, po 27 dalších se pátrá

ČTK

Nejméně 25 lidí v pondělí zemřelo při požáru dvou budov v indickém městě Kalkata a po více než 20 dalších se stále pátrá. S odvoláním na úřady to napsala agentura AFP.

Need,An,Image,Of,A,Commercial,Glass,Building,With,A
požár ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Oheň zničil budovy fastfoodového řetězce a společnosti věnující se interiérovému designu. „Požár vypukl brzy ráno a překvapil ty, kteří v budově spali. Poté se rychle rozšířil do další budovy,“ řekl jeden z ministrů vlády indického státu Západní Bengálsko, kde se Kalkata nachází.

Zničené budovy nebyly podle záchranářů vybaveny všemi bezpečnostními zařízeními, jak to požaduje zákon. Bilance neštěstí je zatím předběžná, protože rodiny 27 osob dosud nedostaly o svých blízkých žádnou zprávu.

V Indii jsou požáry časté kvůli špatné infrastruktuře i bezpečnostním a evakuačním normám, které se ne vždy dodržují. První prosincový víkend plameny pohltily noční klub v západoindickém státě Góa a připravily o život nejméně 25 lidí, včetně několika zahraničních turistů.

Umělecké ztvárnění kandidáta na exoplanetu HD 137010 b, přezdívaného „studená Země“, protože se jedná o možnou skalnatou planetu o něco větší než Země, obíhající kolem hvězdy podobné Slunci ve vzdálenosti asi 146 světelných let.
