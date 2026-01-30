Při požáru dvou budov v Kalkatě zemřelo nejméně 25 lidí, po 27 dalších se pátrá

Nejméně 25 lidí v pondělí zemřelo při požáru dvou budov v indickém městě Kalkata a po více než 20 dalších se stále pátrá. S odvoláním na úřady to napsala agentura AFP.
Oheň zničil budovy fastfoodového řetězce a společnosti věnující se interiérovému designu. „Požár vypukl brzy ráno a překvapil ty, kteří v budově spali. Poté se rychle rozšířil do další budovy,“ řekl jeden z ministrů vlády indického státu Západní Bengálsko, kde se Kalkata nachází.
Zničené budovy nebyly podle záchranářů vybaveny všemi bezpečnostními zařízeními, jak to požaduje zákon. Bilance neštěstí je zatím předběžná, protože rodiny 27 osob dosud nedostaly o svých blízkých žádnou zprávu.
V Indii jsou požáry časté kvůli špatné infrastruktuře i bezpečnostním a evakuačním normám, které se ne vždy dodržují. První prosincový víkend plameny pohltily noční klub v západoindickém státě Góa a připravily o život nejméně 25 lidí, včetně několika zahraničních turistů.
Dvojrychlostní unie. Frustrované Německo svolává silné ekonomiky EU, Česko ostrouhá
Šest evropských zemí je frustrovaných z toho, jak lídři jako maďarský Viktor Orbán zdržují společná rozhodnutí a zdráhají se postavit proti Rusku ve válce na Ukrajině. Německý ministr financí Lars Klingbeil kvůli tomu svolal videoschůzku s dalšími pěti zeměmi a hovoří o zavedení takzvaného dvourychlostního systému.
Stíhaný exředitel Motola Ludvík dostal v nemocnici výpověď, obrátí se na advokáty
Bývalý ředitel pražské nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, dostal ve čtvrtek v nemocnici výpověď. Řekl to Radiožurnálu a webu iRozhlas.cz.
Velkolepé tenisové divadlo. Nezničitelný Djokovič v pěti setech srazil Sinnera a je ve finále
Ve finále Australian Open se první hráč žebříčku Španěl Carlos Alcaraz utká s osmatřicetiletým srbským tenistou Novakem Djokovičem. Desetinásobný vítěz australského grandslamu porazil v druhém semifinále světovou dvojku a obhájce titulu Itala Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Koeficient: Češi drží přímý postup do Ligy mistrů, jenže Řecko začíná zlobit
České fotbalové kluby se po skončení ligové fáze evropských pohárů v žebříčku národních koeficientů UEFA drží na desátém místě, jejich náskok před jedenáctým Řeckem se ale opět snížil, a to na necelý bod.
"Studená Země". Vědci objevili obyvatelnou planetu vzdálenou 146 světelných let
Mezinárodní tým vědců objevil potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může nabízet podmínky vhodné pro život, pokud by to dovolila teplota na povrchu. Nachází se totiž v oblasti, kde se může teplota pohybovat až kolem minus 70 stupňů, napsal web listu The Guardian.