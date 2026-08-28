Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy

Kamerový systém CCTV zachytil ničivý okamžik, kdy přístav Gyirong na čínsko-nepálské hranici zasáhl sesuv půdy a následná blesková povodeň.
Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.
Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu ve středu zřejmě vyvolala odtržená část ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně způsobila prudkou záplavovou vlnu. Voda a bahno zničily silnice, poškodily infrastrukturu a zaplavily vesnice.
Povodeň zasáhla oblast oblíbenou mezi turisty a poutníky. Nepálská rada pro cestovní ruch už dříve uvedla, že například většina pohřešovaných občanů Indie byla na pouti k hoře Kailáš v Tibetu, která je pro hinduisty posvátným místem.
Nepálské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že země dostala řadu nabídek pomoci s pátracími a záchrannými misemi. „Zatím tuto pomoc nevyžadujeme,“ dodal podle agentury Reuters mluvčí ministerstva.
Státní média v Číně v pátek informovala o evakuaci zhruba tisícovky lidí ze zasažené oblasti u nepálské hranice, napsala agentura AFP. Více než polovina evakuovaných jsou turisté, média však jejich národnost neuvádějí.
Čínské úřady také varovaly, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení. Hráz nyní zadržuje asi dva miliony metrů krychlových vody, ale další tři miliony metrů krychlových vody by tam mohly přitéct v příštích dnech.
V případě prolomení či zhroucení tak hrozí nová záplavová vlna. O několik hodin později čínská média informovala o tom, že úřady v oblasti nařídily zastavit aktivity pátracích a záchranných týmů. „Voda začala přetékat,“ popsala situaci na místě čínská státní média.