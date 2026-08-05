Při pokusu doplavat do Ceuty utonulo minulý týden 77 migrantů

Při pokusu doplavat z Maroka do španělské exklávy Ceuta utonulo minulý týden 77 lidí. Podle agentury AFP to v úterý uvedl orgán odpovědný za identifikaci obětí, který je složen z forenzních expertů a odborníků španělského četnictva.
Předchozí bilance španělské vlády uváděla 75 obětí. Ve čtvrtek pronikly desítky tisíc migrantů na španělské území ležící v severní Africe. Část z nich nelegálně překročila hranice pozemní cestou, mnozí tam doplavali.
Lidé utonuli při snaze překonat vlnolamy a zábrany oddělující marocké území od španělského. Marocké ministerstvo vnitra v neděli sdělilo, že na marocké straně hranice zemřelo 11 lidí, z nichž jeden se utopil.
Španělské úřady uvedly, že ze 72 tisíc migrantů, kteří do Ceuty bez povolení přišli, se jich již 70 tisíc vrátilo.
Migrační krize v Ceutě je výrazně horší než v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo podél pobřeží z Maroka na 10 tisíc migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území.
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