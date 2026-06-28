Při pádu malého letadla na předměstí Nancy ve Francii zahynulo 11 lidí

Jedenáct lidí přišlo o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie, píší tiskové agentury s odvoláním na prefekturu departementu Meurthe-et-Moselle. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně, informuje deník L'Est Républicain. Přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem.
K nehodě došlo nedaleko letiště Nancy-Essey kolem 11:30 dopoledne. O život přišli všichni lidé na palubě letounu, uvedl prefekt Yves Séguy. Jednalo se o pilota, pět účastníků kurzu parašutismu a pět instruktorů. Nikdo na zemi nebyl zraněn, řekl prefekt, podle něhož se stroj zřítil náhle.
Záchranné složky podle něj reagovaly rychle a poskytly rovněž psychologickou podporu několika příbuzným obětí. Úřady v současné době shromažďují prohlášení svědků incidentu.
Policie po nehodě uzavřela ulici Salvadora Allendeho v Tomblaine, aby na místo umožnila rychlý přístup záchranným složkám. V důsledku havárie došlo v oblasti k rozsáhlému výpadku elektřiny. Příjezd Nuňeze na místo se očekává kolem 16:30.
„Jela jsem nakoupit do (obchodu) Auchan, když jsem najednou viděla, jak se řítí k zemi a havaruje,“ řekla L'Est Républicain svědkyně incidentu, který se odehrál kolem 11:00 dopoledne.
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