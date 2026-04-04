Při neštěstí na fotbalovém stadionu v Peru zahynul člověk, 47 lidí bylo zraněno

Nejméně jeden člověk zahynul a dalších 47 lidí bylo zraněno při nešťastné události, která se stala v pátek na fotbalovém Stadionu Alejandra Villanuevy v peruánské metropoli Limě.
Médiím to sdělil ministr zdravotnictví Juan Carlos Velasco, který však neupřesnil, co se stalo. Prvotní informace uváděly, že se zřítila část tribuny, to však hasiči později popřeli, píše agentura AFP.
Podle peruánské veřejnoprávní stanice TV Perú se na stadionu konalo shromáždění fanoušků v předvečer utkání mezi domácím týmem Alianza Lima a klubem Universitario de Deportes. Úřady podle stanice uvedly, že shromáždění na stadionu ani v jeho okolí nepovolily.
Hospitalizováno bylo 39 lidí, tři z nich jsou v kritickém stavu, uvedl ministr zdravotnictví.
