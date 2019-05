před 39 minutami

Při sobotní nehodě malého soukromého letadla v Hondurasu zemřelo pět cizinců, včetně pilota. Oznámily to podle agentury Reuters tamní úřady. Letadlo krátce po startu spadlo do moře, příčina nehody zatím není známa. Podle agentury AFP jsou oběťmi nehody čtyři Kanaďani a jeden Američan. Letadlo Piper PA-32-260 údajně mířilo z ostrova Roatán do zhruba 80 kilometrů vzdáleného přístavního města Trujillo. Roatán je oblíbenou destinací turistů ze Spojených států, Kanady a Evropy.