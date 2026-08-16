Při nehodě autobusu v Maďarsku zahynulo 12 lidí. Řidič nejspíš usnul za volantem

Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Na síti Facebook to v neděli uvedl předseda maďarské vlády Péter Magyar.
„Autobus sjel ze silnice a převrátil se do příkopu. Upřímnou soustrast rodinám obětí!" napsal Magyar. Stav zraněných je podle něj vážný. Nehoda se stala kolem 1:00 na dálnici M3 u obce Mezőkeresztes.
Turistický autobus s polskou registrační značkou se z dosud neznámých příčin převrhl do krajnice, uvedl podle agentury MTI policejní mluvčí Attila Janasóczki. Policie podle předběžného zjištění předpokládá, že řidič za volantem usnul.
Hasičský záchranný sbor podle MTI oznámil, že do 3:00 vyprostil 35 lidí, kteří v převráceném vozidle uvázli. Podle předchozích informací cestovalo ve vozidle 57 lidí a dva řidiči.
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