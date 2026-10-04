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Zahraničí

Při loveckém incidentu v Norsku zemřeli dva lidé, policie zadržela podezřelého

ČTK
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Na jihovýchodě Norska byli při loveckém incidentu zastřeleni dva lidé a další utrpěl vážné zranění, oznámila dnes podle agentury AFP policie. Podezřelého pachatele policie ráno zatkla v Haldenu, městě vzdáleném asi 120 kilometrů na jih od Osla. Okolnosti střelby zatím nejsou jasné.

People shot in serious violent incident in Halden
Záchranné složky zasahují na místě incidentu, při kterém bylo postřeleno několik lidí, v norském městě Halden, 4. října 2026. Foto: REUTERS – Christoffer Andersen
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„Tři lidi zasáhly výstřely. Dva z nich zemřeli. Třetí byl vážně zraněn,“ uvedl mluvčí policie Gisle Lindheim Sveen. Všichni podle něj byli součástí lovecké výpravy.

V dalším prohlášení policie uvedla, že zatkla podezřelého střelce. Okolnosti a motiv střelby podle ní zatím nejsou známé. Postřelená osoba, která přežila, byla přepravena do nemocnice vrtulníkem.

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