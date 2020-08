Rvačka v oblacích. Cestující si odmítli nasadit roušky, ostatní se na ně vrhli

Při letu nizozemské společnosti KLM z Amsterdamu na španělský ostrov Ibiza se porvali cestující. Spor po startu vyvolali dva anglicky mluvící pasažéři, kteří si odmítli nasadit roušky.

Hromadná rvačka se strhla v uličce letadla krátce po startu. | Video: The Mic High Club Luchtvaart Podcast

Na záběrech je vidět rvačka a tlačenice. Jeden muž křičí, že jsou na palubě děti. Nakonec oba muže ostatní pasažéři zadrželi, po příletu je zatkla španělská policie.

Uživatel Instagramu The Mic High Club Luchtvaart Podcast, který video z rvačky zveřejnil, tvrdil, že zadržená dvojice popíjela vodku.

Mluvčí KLM řekl, že "dva neukáznění cestující si odmítali nasadit roušky a obtěžovali spolucestující slovně i fyzicky. Bezpečnost letu ohrožena nebyla."

KLM od cestujících vyžaduje, aby si kvůli pandemii koronaviru nasadili roušky už před samotným vstupem na palubu, sundat je mohou lidé poté, až projdou příletovou bránou v cílové destinaci. Výjimku mají děti do deseti let anebo lidé, kteří to mají povolené od lékaře. Na palubě cestující mohou sundat roušky, jen když jedí nebo pijí.