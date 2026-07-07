Při letošním prvním běhu s býky ve španělské Pamploně se zranili čtyři lidé

V Pamploně na severu Španělska se v úterý konal první letošní běh s býky, který je tam každé ráno součástí tradičních oslav svátku svatého Fermína. Zraněni při něm byli čtyři lidé, všichni v důsledku pádu. Zranění býčím rohem nikdo neutrpěl, napsal deník El País. Tyto slavnosti, jejichž historie sahá až do 14. století, začaly v pondělí a potrvají do 14. července.
„Dnes si to užijeme a pak začneme pracovat,“ řekla v pondělí v pravé poledne zdravotní sestra Araceli Sergiová, když spolu s lékařem keňského původu Clintem Jeanem Louisem zahájila z balkonu radnice v Pamploně svatofermínské slavnosti. Oba zastupovali záchranné složky, které si letos obyvatelé města vybrali k zahájení akce.
Zatímco lékař a zdravotní sestra z balkonu volali „Ať žije svatý Fermín!“, na náměstí jim s červenými šátky mávalo přes 12 tisíc lidí. Ve vedru s teplotami kolem 35 stupňů Celsia se tak na náměstí před radnicí tísnilo asi pět lidí na metru čtverečním.
Úřady vyzvali účastníky slavností, které navštíví každoročně přes milion lidí, aby dodržovali pitný režim, jelikož teploty se budou blížit 40 stupňům Celsia. Kromě běhů s býky se ve dvousettisícové Pamploně při oslavách svatého Fermína konají i koncerty či býčí zápasy v aréně.
Zahájení slavností se zúčastnila i španělská ministryně sociálních věcí a místní rodačka Elma Saizová. Mimo jiné připomněla, že by se navzdory veselí nemělo zapomínat na lidi, které sužují války či humanitární krize, například v Pásmu Gazy, či kteří trpí po zemětřesení ve Venezuele.
„Toto jsou slavnosti na světě, a aby byly skutečně nepřekonatelné, chybí už jen to, abychom si je všichni mohli užít s pocitem svobody a bezpečí,“ prohlásil pamplonský starosta Joseba Asiron.
Letos je to deset let, co pětice mužů, jež si na sociálních sítích říkala La Manada (Smečka), v době svatoferminských svátků společně znásilnila tehdy osmnáctiletou dívku a čin si natočila na video. V roce 2018 soud v Pamploně neuznal, že šlo o znásilnění, protože se podle něj neprokázalo fyzické násilí ani vyhrožování. Muže odsoudil k devíti letům vězení za sexuální zneužití. Verdikt vyvolal masové demonstrace a vedl i k přijetí zákona zpřísňujícího tresty za sexuální delikty. Nejvyšší soud v kauze La Manada později uznal, že šlo o znásilnění, a tresty mužům zvýšil.
Historie takzvaných sanfermines, které zpopularizoval americký spisovatel Ernest Hemingway v roce 1926 novelou Fiesta, sahá až do 14. století. Tehdy se ale ještě památka svatého Fermína připomínala v říjnu. Na červenec byly slavnosti přesunuty koncem 16. století kvůli lepšímu počasí. Běh s býky, který je dnes nejpopulárnější součástí oslav, je zdokumentován už v 17. století. Už tehdy se ho účastnila i řada cizinců. Obvykle běh s býky absolvují muži, někdy se ale mezi nimi objeví i ženy
Od začátku 20. století zemřelo při běhu s býky v Pamploně 16 lidí. Jako poslední v roce 2009 sedmadvacetiletý Španěl, který podlehl zraněním plic a srdce.
Mohlo by vás také zajímat: Srážka rychlovlaků ve Španělsku si vyžádala několik lidských životů
ŽIVĚ Íránci zasáhli tanker v Ománském zálivu. Ignoroval varování, uvedl Teherán
Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár. V úterý o tom informovala britská námořní služba UKMTO s tím, že nejsou hlášeny oběti. Íránská státní televize v úterý podle agentury AP uvedla, že na tanker, zaútočil Teherán poté, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje ale tuto informaci nepotvrdily.
Ztracená v pražském metru. Vzniká mysteriózní thriller Zmizení Sáry Lindertové
Šestidílný filmový thriller Zmizení Sáry Lindertové, který v těchto dnech natáčí producent a režisér Matěj Chlupáček, zavede diváky do pražského metra. Seriál zasazený do tajuplného podzemí Prahy kombinuje kriminální a nadpřirozené prvky s psychologickým zkoumáním identity, traumat a narušených mezilidských vztahů. V úterý 7. července ho tvůrci představí na karlovarském festivalu.
Pták a sendvič. Australský graffiti umělec způsobil v Melbourne dopravní chaos
Poprask a dopravní chaos v úterý v australském Melbourne způsobil graffiti umělec Jack Gibson-Burrell, který vylezl na 140 metrů vysokou věž konzolového mostu a nakreslil na ni obřího ptáka. Informovala o tom agentura Reuters.
Jak je to možné? Podivná série Španělů, soupeři včetně Ronalda na ně prakticky nestřílejí
Španělský gólman Unai Simón posunul vlastní rekord bez obdržené branky na mistrovství světa na 609 minut. V pondělním osmifinále s Portugalskem, které úřadující evropští šampioni zdolali 1:0, zůstal opět neprůstřelný a na současném turnaji ještě nelovil míč ze sítě
ŽIVĚ Noční poplach v Rusku. Nebe nad Moskvou ovládly stovky ukrajinských dronů
Ukrajina během noci na úterý vyslala na moskevský region přes 430 dronů. Na síti Telegram to v úterý ráno oznámil primátor ruské metropole Sergej Sobjanin. O případných škodách se nezmínil. Agentura AFP uvedla, že velký ukrajinský úder se odehrál před důležitým dvoudenním summitem Severoatlantické aliance, který v úterý v Ankaře začíná.