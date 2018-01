před 5 hodinami

Mezi šesti oběťmi nedělní nehody hydroplánu v Austrálii byl šéf britské cateringové firmy Compass Group Richard Cousins. Firma to oznámila s tím, že Cousins byl v letadle spolu se svými dvěma syny, snoubenkou a její dcerou. Policie Nového Jižního Walesu oznámila, že pád letadla do řeky severně od Sydney nepřežil ani pilot. Cousins plánoval, že 31. března ve vedení firmy skončí. Nahradit ho měl Dominic Blakemore, který podle firemního oznámení nastoupí už v pondělí. Cousins řídil firmu Compass 11 let, předtím byl jedním ze členů vedení řetězce Tesco. Letadlo patřilo sydneyské firmě, která zajišťuje vyhlídkové lety.

autor: ČTK | před 5 hodinami

Související





Hlavní zprávy