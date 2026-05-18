VIDEO: Při letecké show v USA se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly

Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se dnes ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místo dorazili záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
Letouny pro radioelektronický boj EA-18G Growlers se po kolizi zřítily tři kilometry od letecké základny Mountain Home. Na záběrech incidentu je vidět, jak se po srážce se objevily čtyři rozvinuté padáky.
„Na místě jsou záchranáři, probíhá vyšetřování a další podrobnosti budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici,“ řekl těsně po nehodě mluvčí základny.
Místní policie vydala oznámení, že show byla zrušena. Varovala také před cestami do okolní oblasti.
Mohlo by vás také zajímat: Od roku 1997 satelity NASA nepřetržitě sledují život na zemi i v oceánu. Nová mapa světa slouží k lepšímu porozumění životu na naší planetě.
Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let, uvedla Amnesty International
Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělní zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).
Jde o čas. Lhůta klíčových testů podezření na rakovinu se razantně zkrátí, slibuje šéf VZP
Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.
Ledoví muži jsou pryč. Denní teploty budou tento týden kolem 20 stupňů, občas zaprší
V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů Celsia. Občas zaprší. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ Ukrajinci udeřili v Moskevské oblasti. Zasáhli rafinerii a dvě přečerpávací stanice
Ukrajinská tajná služba SBU v neděli sdělila, že ukrajinská armáda v Moskevské oblasti zasáhla rafinerii a dvě ropné přečerpávací stanice. „Útoky na zařízení obranného průmyslu, vojenskou infrastrukturu a zařízení ropné logistiky snižují schopnost nepřítele pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tyto útoky ukazují, že ani silně chráněná Moskevská oblast není bezpečná,“ uvedla SBU na telegramu.
Strach z růstu sazeb zafungoval. Banky poskytly v dubnu o 90 % více hypoték než před rokem
Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11 procent více než před měsícem a o 90 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 44,2 miliardy Kč. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,52 procenta z březnových 4,43 procenta.