Přeskočit na obsah
Benative
18. 5. Nataša
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

VIDEO: Při letecké show v USA se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly

ČTK

Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se dnes ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místo dorazili záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.

USS Abraham Lincoln (CVN 72) Flight Operations
„Na místě jsou záchranáři, probíhá vyšetřování a další podrobnosti budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici,“ řekl mluvčí základny. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Reklama

Letouny pro radioelektronický boj EA-18G Growlers se po kolizi zřítily tři kilometry od letecké základny Mountain Home. Na záběrech incidentu je vidět, jak se po srážce se objevily čtyři rozvinuté padáky.

„Na místě jsou záchranáři, probíhá vyšetřování a další podrobnosti budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici,“ řekl těsně po nehodě mluvčí základny.

Místní policie vydala oznámení, že show byla zrušena. Varovala také před cestami do okolní oblasti.

Mohlo by vás také zajímat: Od roku 1997 satelity NASA nepřetržitě sledují život na zemi i v oceánu. Nová mapa světa slouží k lepšímu porozumění životu na naší planetě.

Od roku 1997 satelity NASA nepřetržitě sledují život na zemi i v oceánu. Nová mapa světa slouží k lepšímu porozumění životu na naší planetě. | Video: NASA
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Poprava oprátka oběšení ilustrační foto
Poprava oprátka oběšení ilustrační foto
Poprava oprátka oběšení ilustrační foto

Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let, uvedla Amnesty International

Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělní zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).

Ivan Duškov, ředitel VZP
Ivan Duškov, ředitel VZP
Ivan Duškov, ředitel VZP

Jde o čas. Lhůta klíčových testů podezření na rakovinu se razantně zkrátí, slibuje šéf VZP

Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.

Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.
Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.
Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.

ŽIVĚ Ukrajinci udeřili v Moskevské oblasti. Zasáhli rafinerii a dvě přečerpávací stanice

Ukrajinská tajná služba SBU v neděli sdělila, že ukrajinská armáda v Moskevské oblasti zasáhla rafinerii a dvě ropné přečerpávací stanice. „Útoky na zařízení obranného průmyslu, vojenskou infrastrukturu a zařízení ropné logistiky snižují schopnost nepřítele pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tyto útoky ukazují, že ani silně chráněná Moskevská oblast není bezpečná,“ uvedla SBU na telegramu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama