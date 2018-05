Při jeskynním potápění ve Francii zahynul český turista, další je v kritickém stavu

AKTUALIZOVÁNO před 53 minutami

Při jeskynním potápění v jihozápadní Francii přišel ve čtvrtek o život český turista. Jeho krajan, který mu pomáhal dostat se na hladinu, je v kritickém stavu. Ten si způsobil patrně dekompresí vzniklou příliš rychlým návratem na hladinu. Podle serveru 20minutes se neštěstí stalo v jeskyni Cabouy v departementu Lot, kde se potápělo šest Čechů. Šestačtyřicetiletý muž v hloubce asi 30 metrů narazil hlavou do stěny jeskyně. Vytažen byl se zástavou srdce a dýchání. Přivolaní záchranáři se marně pokoušeli o jeho resuscitaci. Muž, který zraněnému kolegovi pomáhal, byl přepraven vrtulníkem do nemocnice Purpan v městě Toulouse. Tam byl umístěn do dekompresní komory.

