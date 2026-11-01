Při izraelských úderech v Pásmu Gazy zemřelo nejméně osm lidí včetně dítěte

Osm lidí včetně dítěte zahynulo v neděli při několika izraelských úderech v Pásmu Gazy. S odkazem na tamní záchrannou službu a nemocnici to uvedla agentura AFP. Palestinská agentura WAFA sdělila, že od východu slunce při úderech přišlo o život deset lidí.
Pět lidí bylo zabito v Chán Júnisu a další tři ve městě Gaza, upřesnila v tiskovém prohlášení Civilní obrana. Tato organizace poskytuje první pomoc a působí pod vedením teroristického hnutí Hamás, které je v Gaze u moci.
Agentura WAFA informovala o dalších dvou obětech od úsvitu, podrobnosti ale nesdělila.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli.
Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které podléhá Hamásu, zabila od začátku války přes 74 500 Palestinců.
Agentura WAFA tvrdí, že od vyhlášení příměří z loňského října při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem zahynulo nejméně 1568 Palestinců, včetně žen a dětí.
Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že v témže období tam v boji přišli o život čtyři její vojáci.
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