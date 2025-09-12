Při izraelských úderech v Gaze zahynulo během jednoho dne nejméně 40 lidí

Počet lidí, kteří zemřeli v důsledku akutní podvýživy, podle dnešních údajů tamního ministerstva zdravotnictví, které je pod kontrolou teroristického hnutí Hamás, vzrostl na 411, včetně 142 dětí.
Izraelská armáda podle Reuters sdělila, že tento týden provedla v Pásmu Gazy pět vln leteckých úderů, které zasáhly více než 500 cílů. V prohlášení uvedla, že v úderech, které jsou podle ní přesně cílené a vycházejí z přesných zpravodajských informací, bude i nadále pokračovat.
Kritici současného způsobu vedení izraelských vojenských operací nicméně tvrdí, že izraelská armáda dostatečně neusiluje o ochranu civilního obyvatelstva v Pásmu Gazy.
Například poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek schválili rezoluci, v níž mimo jiné odsuzují izraelskou humanitární blokádu Pásma Gazy, která tam podle nich způsobila hladomor. A také upozornili, že právo Izraele na sebeobranu podle nich nemůže ospravedlnit vojenské akce, které nerozlišují mezi cíli a které vedou k nesnesitelnému utrpení civilního obyvatelstva.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle aktuálních údajů tamního ministerstva zdravotnictví bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64.756 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.