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Zahraničí

Při izraelském úderu v Gaze zemřely čtyři ženy včetně dvou křesťanek

ČTK
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Mezi pěti oběťmi sobotního izraelského úderu na obytnou budovu ve městě Gaza jsou muž a čtyři ženy, včetně dvou pravoslavných křesťanek. S odvoláním na zdravotnické zdroje to píší agentury AFP a Reuters. Izraelská armáda v sobotu večer úder potvrdila s tím, že útok mířil na vysoce postaveného člena hnutí Hamás Alího Ámúdího. Armáda stále prověřuje, zda byl Ámúdí při úderu zabit nebo zraněn.

Israel Palestinians Gaza
Izraelská armáda provádí v Pásmu Gazy údery navzdory příměří z října 2025, přičemž tvrdí, že teroristické hnutí Hamás se v rozporu s tímto příměřím přezbrojuje a provádí útoky. (Gaza, 3. října)Foto: CTK – Jehad Alshrafi
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V sobotu časně ráno zasáhly dvě rakety jeden byt, přičemž poškozena byla celá budova, uvedl mluvčí civilní obrany v Pásmu Gazy Mahmúd Basal. Nemocnice Šifá po tomto útoku ve čtvrti Rimál přijala pět těl obětí a několik zraněných. Mezi zabitými byly dvě ženy a jejich dvě dcery.

V kostele svatého Porfyria se později na pohřbu 56leté Majsá Abú Daúdové a její 36leté dcery Mary sešli smuteční hosté. Mezi nimi byl i příbuzný obětí Iháb Ajjád. „Neházeli jsme kameny, neodpalovali jsme rakety. Když některé naše dítě drží kámen, označí ho za teroristu, za vraha. Přitom oni mají ty nejmocnější zbraně a všechno ničí,“ řekl Ajjád agentuře AFP, přičemž poukázal na izraelskou armádu.

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V Pásmu Gazy žije podle AFP přibližně 1000 křesťanů, převážně pravoslavných. V říjnu 2023 při izraelském vzdušném úderu na kostel svatého Porfyria zahynulo 18 palestinských křesťanů. Kostel z 12. století se nachází ve čtvrti Zajtún ve městě Gaza a patří řecké pravoslavné církvi.

Izraelská armáda provádí v Pásmu Gazy údery navzdory příměří z října 2025, přičemž tvrdí, že teroristické hnutí Hamás se v rozporu s tímto příměřím přezbrojuje a provádí útoky. Hamás popírá, že by se snažil provádět útoky a obnovovat svůj arzenál a z porušování příměří naopak viní Izrael.

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Spojenými státy prosazené příměří mělo vést k postupnému stažení izraelské armády z obsazených oblastí Pásma Gazy a odzbrojení Hamásu. Vyjednavači však dosud nedosáhli shody ohledně podmínek obou procesů.

Agentura WAFA uvedla, že od vyhlášení příměří zahynulo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví nejméně 1445 Palestinců. Izraelská armáda podle agentury Reuters uvádí, že v témže období tam zemřeli čtyři její vojáci.

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