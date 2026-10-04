Při horolezeckém výstupu v Alpách zahynul Čech, odlomil se s ním skalní blok

Šestatřicetiletý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v oblasti Salcburska poblíž hranic s Německem. Informovala o tom rakouská agentura APA. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Policie v neděli uvedla, že se muž zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění.
Čech se kolem poledne vydal se dvěma přáteli na 2511 metrů vysoký Grosses Ochsenhorn. Ve výšce zhruba 1400 metrů se trojice setkala se dvěma horolezci, kteří byli na sestupu. Čech jim chtěl uvolnit cestu a přidržel se rukama skalního bloku. Ten se ale náhle odlomil a muž se zřítil pozadu do strmé rokle.
Jeden ze svědků nehody okamžitě sestoupil k postiženému, pomoc už ale nebyla možná. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku následně konstatovala smrt horolezce. Tělo poté vyzvedl policejní vrtulník a do údolí přepravil také ostatní horolezce.
Čeští diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií. „Jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ sdělil v neděli mluvčí MZV Adam Čörgő.
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