Při havárii armádního letounu v Kolumbii zahynulo kolem 80 vojáků

Při pondělní havárii armádního transportního letounu C-130 Hercules na jihu Kolumbie zahynulo kolem 80 vojáků, uvedla podle agentury AFP tamní armáda. Kolumbijská veřejnoprávní stanice RTVC informovala, že letoun havaroval při vzletu u města Puerto Leguízamo v departementu Putumayo a že na palubě bylo asi 100 vojáků.
Záběry stanice RTVC ukazují trup zříceného letounu v plamenech na mýtině v blízkosti pralesa. Na místě zasahují armádní složky. Příčina nehody není v tuto chvíli známa.
Ministr obrany Pedro Arnulfo Sánchez již na sociální síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a vyzval občany, aby se vyhnuli spekulacím. Prezident Gustavo Petro v reakci na zprávy o nehodě na X napsal, že již léta usiluje o modernizaci armády. Civilní a armádní byrokrati podle něj ale těmto snahám dlouhodobě brání a v důsledku toho umírají "mladí lidé".
