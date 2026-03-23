23. 3. Ivona
Při havárii armádního letounu v Kolumbii zahynulo kolem 80 vojáků

Při pondělní havárii armádního transportního letounu C-130 Hercules na jihu Kolumbie zahynulo kolem 80 vojáků, uvedla podle agentury AFP tamní armáda. Kolumbijská veřejnoprávní stanice RTVC informovala, že letoun havaroval při vzletu u města Puerto Leguízamo v departementu Putumayo a že na palubě bylo asi 100 vojáků.

Vojáci speciálních jednotek kolumbijské armády na vojenské přehlídce v Bogotě, ilustrační foto.
Záběry stanice RTVC ukazují trup zříceného letounu v plamenech na mýtině v blízkosti pralesa. Na místě zasahují armádní složky. Příčina nehody není v tuto chvíli známa.

Ministr obrany Pedro Arnulfo Sánchez již na sociální síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a vyzval občany, aby se vyhnuli spekulacím. Prezident Gustavo Petro v reakci na zprávy o nehodě na X napsal, že již léta usiluje o modernizaci armády. Civilní a armádní byrokrati podle něj ale těmto snahám dlouhodobě brání a v důsledku toho umírají "mladí lidé".

Estonský výzkumník Andreas Ventsel.

„Denacifikace a biolaboratoře.“ Expert popisuje, jak bojovat s ruskými fejky

V estonském univerzitním městě Tartu vznikl speciální díl podcastu Evropa v souvislostech, který se věnuje ruským dezinformacím, propagandě a informační válce. Ty dnes zasahují celou Evropu a odborníci i politici si lámou hlavu s tím, jak se bránit. Na otázky odpovídá expert na politickou a strategickou komunikaci Andreas Ventsel.

