Zahraničí

Při hašení požáru na jihovýchodě Polska se zřítil letoun, pilot zahynul

ČTK

Při hašení rozsáhlého požáru na jihovýchodě Polska se v úterý pozdě večer zřítil letoun polské výroby M-18 Dromader, jeho pilot zahynul. Neštěstí vyšetřuje prokuratura, informují polská média.

A helicopter carries water during efforts to extinguish a forest fire near Jozefow
Vrtulník během hašení požáru na jihovýchodě PolskaFoto: Agencja Wyborcza.pl
Od středečního rána pokračuje zkoumání místa katastrofy. Vyšetřování má zjistit příčinu neštěstí, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na mluvčího prokuratury. K vyšetřování se mají připojit také zástupci státní komise pro vyšetřování leteckých neštěstí.

Letoun, který se zřítil během hašení, patřil státním lesům a vzlétl z varšavského letiště Babice. Vyšetřovatelé hodlají prozkoumat trosky letadla a vyslechnout svědky. Plánována je také pitva pilotova těla.

"To vše je vedeno s cílem zjistit průběh událostí a příčiny neštěstí a případně také to, zda má někdo nést trestní odpovědnost," vysvětlil mluvčí Rafal Kawalec.

Ministr vnitra Marcin Kierwiński novinářům řekl, že by bylo předčasné hovořit o podrobnostech letecké katastrofy. Příčiny „této strašné nehody“ bude zjišťovat prokuratura a státní vyšetřovací komise, řekl.

Polští hasiči od úterního poledne bojují s lesním požárem v okolí okresního města Bilgoraj na jihovýchodě země. Plameny zachvátily 250 hektarů lesa v přírodním parku Puszcza Solska, který patří do evropské sítě Natura 2000. S ohněm bojují stovky hasičů, vrtulníky a letadla. V místních lesích platí nejvyšší výstraha před nebezpečím požárů.

