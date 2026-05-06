Při hašení požáru na jihovýchodě Polska se zřítil letoun, pilot zahynul

Při hašení rozsáhlého požáru na jihovýchodě Polska se v úterý pozdě večer zřítil letoun polské výroby M-18 Dromader, jeho pilot zahynul. Neštěstí vyšetřuje prokuratura, informují polská média.
Od středečního rána pokračuje zkoumání místa katastrofy. Vyšetřování má zjistit příčinu neštěstí, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na mluvčího prokuratury. K vyšetřování se mají připojit také zástupci státní komise pro vyšetřování leteckých neštěstí.
Letoun, který se zřítil během hašení, patřil státním lesům a vzlétl z varšavského letiště Babice. Vyšetřovatelé hodlají prozkoumat trosky letadla a vyslechnout svědky. Plánována je také pitva pilotova těla.
"To vše je vedeno s cílem zjistit průběh událostí a příčiny neštěstí a případně také to, zda má někdo nést trestní odpovědnost," vysvětlil mluvčí Rafal Kawalec.
Ministr vnitra Marcin Kierwiński novinářům řekl, že by bylo předčasné hovořit o podrobnostech letecké katastrofy. Příčiny „této strašné nehody“ bude zjišťovat prokuratura a státní vyšetřovací komise, řekl.
Polští hasiči od úterního poledne bojují s lesním požárem v okolí okresního města Bilgoraj na jihovýchodě země. Plameny zachvátily 250 hektarů lesa v přírodním parku Puszcza Solska, který patří do evropské sítě Natura 2000. S ohněm bojují stovky hasičů, vrtulníky a letadla. V místních lesích platí nejvyšší výstraha před nebezpečím požárů.
