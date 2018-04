před 26 minutami

Na hranici mezi Izraelem a Pásmem Gazy už třetí pátek za sebou protestují Palestinci. Izraelští vojáci jen během dneška postřelili 30 z nich, uvedl izraelský list The Times of Isreal. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze informovalo o dokonce 363 zraněných Palestincích. Někteří se nadýchali slzného plynu, kterým se je izraelská armáda snažila rozehnat. Při minulých dvou protestech zemřelo přes 30 Palestinců. Smyslem organizovaných demonstrací je návrat Palestinců na jejich někdejší území a ukončení izraelské blokády pásma. Protesty se pořádají u hranice od 30. března a mají pokračovat do půlky května, tedy do 70. výročí vzniku Izraele. Tento pátek dorazilo k hranicím několik tisíc lidí.

autor: ČTK | před 26 minutami