Při chemickém útoku v syrském Idlibu byl použit sarin, podle Turků to potvrdily testy

před 1 hodinou

Testy provedené na obětech chemického útoku v Sýrii z minulého týdne prokázaly, že byly zasaženy nervovým plynem sarinem. Oznámil to v úterý turecký ministr zdravotnictví Recep Akdag. Útok se stal v syrské provincii Idlib, která je na hranici s Tureckem. Několik desítek přiotrávených lidí bylo převezeno k lékařskému ošetření do Turecka. Turečtí patologové také provedli pitvu u třech mrtvých obětí. Ministr řekl, že ve vzorcích krve a moči obětí, které byly vystaveny působení plynu, našli isopropylmethylfosfonát, což je metabolit sarinu, uvedla agentura Anadolu. Při útoku zemřelo přes 80 lidí a kolem čtyř set jich bylo zraněno. Útok se připisuje syrské armádě, která to ale popírá.

autor: ČTK

Související články