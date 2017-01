Při atentátu u iráckého Nadžafu zahynulo sedm lidí, k útoku se přihlásil Islámský stát

před 55 minutami

Při atentátu u iráckého města Nadžaf v neděli přišlo o život sedm lidí včetně pěti policistů. Zraněno bylo 17 osob, mezi nimi civilisté. Podle irácké policie se k útoku přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Jde o druhou teroristickou akci, kterou IS spáchal v Iráku v uplynulých 24 hodinách. Podle ministerstva vnitra jeli tři radikálové v autě s výbušninami a u kontrolního stanoviště u města Kádisíja, která leží jižně do Nadžafu, začali střílet na policisty. Policie palbu opětovala a přitom explodovalo auto i nálože, které měla trojice na tělech. "Chtěli se dostat do Nadžafu a tam spáchat útoky," prohlásil mluvčí ministerstva. Mezi mrtvými bylo pět policistů.

autor: ČTK