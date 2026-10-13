Přežít první úder a pak zaútočit. Severská země prozrazuje svůj recept na Rusko

Švédsko se preventivně připravuje na válku s Ruskem. Chce přežít první úder a následně tvrdě odpovědět. Střely Meteor mohou ničit letouny na vzdálenost kolem 200 kilometrů, Taurus by umožnil zasahovat pozemní cíle vzdálené přes 500 kilometrů. Piloti gripenů cvičí starty ze silnic. O strategii švédského letectva informoval začátkem října server Kyiv Post.
Švédsko tím chce především odradit Moskvu od případné agrese. Kreml totiž nemůže počítat s tím, že zničením několika letišť vyřadí švédské letectvo z boje a získá nadvládu nad vzdušným prostorem.
Zmíněný server Kyiv Post se odvolává na vyjádření plukovníka Carla Bergqvista, velitele švédského centra vzdušného boje. Podle něj musí švédské letectvo především přežít první ruský úder a následně dokázat zasáhnout důležité vojenské cíle hluboko na nepřátelském území.
Klíčovou roli v této strategii hrají víceúčelové stíhačky JAS 39 Gripen. Jejich konstrukce umožňuje starty a přistání na krátkých ranvejích i upravených silnicích. Další výhodu představuje relativně nenáročná údržba a možnost rychlého doplnění paliva a výzbroje v polních podmínkách.
Švédsko navíc už od studené války rozvíjí koncept rozptýleného letectva. Místo soustředění stíhaček na několik velkých základen využívá síť záložních stanovišť. Rusům by tak výrazně zkomplikovalo plánování raketových útoků. Gripeny by navíc mohly pokračovat v boji i po zničení hlavních letišť.
Stockholm nyní tuto strategii dále rozvíjí. V květnu piloti nacvičovali starty a přistání přímo na silnici mezi městy Lidköping a Grästorp.
Armáda zároveň trénuje rychlé přesuny personálu, techniků, munice a dalšího vybavení. Samotné stíhačky totiž nestačí. Pokud má letectvo pokračovat v boji, potřebuje palivo, výzbroj, údržbu a spojení s velením.
Podobně jako pobaltské státy čerpá i Švédsko zkušenosti z války na Ukrajině. Ruské rakety a drony opakovaně útočí na vojenská letiště, muniční sklady i velitelská stanoviště. Ukrajinská armáda proto neustále přesouvá techniku a hledá nové způsoby, jak zachovat své bojové schopnosti.
Švédové ale počítají s tím, že pasivní obrana nestačí. Ve své obranné strategii na období 2025–2030 počítají s pořízením střel s plochou dráhou letu a dalších přesně naváděných zbraní. Ty by gripenům umožnily ničit nepřátelské cíle na mnohem větší vzdálenosti.
Jednou z možných variant je německá střela s plochou dráhou letu Taurus KEPD 350. Ta dokáže zasáhnout cíl vzdálený více než 500 kilometrů. Disponuje navíc speciální průbojnou hlavicí, která umožňuje ničit podzemní bunkry, opevněná velitelská stanoviště či mosty.
Gripeny by tak mohly útočit na důležité vojenské objekty hluboko v Rusku, aniž by musely pronikat do jeho silně chráněného vzdušného prostoru. Jde o zbraň, o kterou Němce mnohokrát žádali Ukrajinci, ale Berlín ji zatím odmítá Kyjevu poskytnout.
Další důležitou zbraní je střela vzduch–vzduch Meteor, kterou švédské gripeny již používají. Její odhadovaný maximální dosah je přibližně 200 kilometrů a rychlost přesahuje čtyřnásobek rychlosti zvuku, tedy zhruba 5000 kilometrů za hodinu. Díky speciálnímu náporovému motoru si navíc udržuje vysokou rychlost i v závěrečné fázi letu. To výrazně komplikuje nepřátelským letounům únik. Nevýhodou zůstává vysoká cena, která se podle veřejných odhadů pohybuje v desítkách milionů korun za kus.
Důležitou součástí švédské strategie zůstává spolupráce s NATO. Švédsko vstoupilo po průtazích způsobených především odporem Maďarska a Turecka do aliance v roce 2024. Od té doby postupně začleňuje své letectvo do společných obranných plánů.
Od října 2026 švédské gripeny znovu pomáhají chránit vzdušný prostor na východním křídle NATO v Polsku. Jejich úkolem bude také zajišťovat bezpečnost vojenské a civilní pomoci směřující na Ukrajinu.
Pro Alianci má švédské letectvo mimořádný význam. Představuje jednu z nejefektivnějších vzdušných sil v Evropě a v rámci NATO. Disponuje více než sedmdesáti stíhačkami Gripen a jako jedna z mála evropských zemí dokáže moderní stíhačky (ale třeba i letouny včasné výstrahy AWACS) vyrábět.
Mohlo by vás zajímat: S vyzbrojenými Gripeny dokážeme vytlačit ruské bombardéry, řekl Zelenskyj
„Zasloužil bych popravu.“ Otec přiznal vinu za vraždu syna. Žaloba uvedla děsivé detaily
Muž, který podle žalobce zavraždil svého malého syna na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku, prohlásil u ústeckého krajského soudu vinu. Hrozí mu až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Obžalovaný řekl, že nejde vysvětlit, proč to udělal. V době spáchání brutálního skutku byl opilý a měl v těle stopy po užití marihuany.
Souček pod palbou, neměl prý vůbec hrát. Čech opět polarizuje fanoušky West Hamu
Nastoupil poprvé od zranění na světovém šampionátu a konečně si vyzkoušel náročnou Championship, druhou anglickou ligu, ze které chce ambiciózní West Ham v co nejrychlejším možném termínu zmizet zpět do fotbalové Premier League. Tomáš Souček se ale v nepovedeném duelu proti QPR stal nešťastným hrdinou a ze hřiště se poroučel už po poločase. Jeho návrat je teď v Londýně předmětem velkých diskusí.
Soud zrušil rozsudek v kauze Walderode, chce přesněji určit sporné pozemky
Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna Kammerlanderová, vdova po Karlovi des Fours Walderode. Krajský soud v úterý výslovně sdělil, že restituce je důvodná a tím se už zabývat nebude, vyplynulo z jeho vyjádření.