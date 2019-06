Přežily rakovinu, jsou v dětském domově. Italové pozvali 15 českých dětí k moři

před 30 minutami

Radce je 12 let a žije v dětském domově v Písku. Nikdy nebyla za hranicemi Česka, natož aby někdy viděla moře. Už koncem června ale se skupinou dalších dětí odletí do Itálie, kde si prohlédne Řím a následně na ni čeká skoro týdenní plavba okolo ostrova Sardinie. To vše díky iniciativě italského námořnictva a italského jachtařského klubu.

Tyto organizace pravidelně zvou děti, které mají za sebou těžkou sociální nebo zdravotní zkušenost, na palubu lodi Nave Italia, jež je největší dvoustěžňovou plachetnicí na světě. "Na plavbu plachetnicí se těším ze všeho nejvíc. A taky na to, jak se budeme koupat a potápět," říká Radka. Z Česka letos na prázdniny do Itálie odjede celkem 15 dětí. Některé z nich žijí, stejně jako Radka, v dětských domovech. Jiné se zase zotavují z náročné léčby rakoviny. Organizátoři záměrně vybrali děti, jejichž traumatické zážitky se liší. "Děti najednou zjistí, že to neštěstí není jen jedno, ale že na světě jsou lidé s různými osudy. A z toho vznikají hezká přátelství," říká Markéta Franke, předsedkyně nadačního fondu neziskové organizace Chance 4 Children, která se na organizaci plavby podílí. Zdravé děti z dětských domovů si tak podle ní uvědomí, jakou cenu zdraví má. A děti, které prodělaly onkologickou léčbu, si zase začnou více vážit toho, co mají doma, tedy svých rodičů a rodiny. Děti také v rámci plavby společně připraví program pro nemocné italské děti v sardinském přístavu Olbia. Italský velvyslanec v Praze Francesco Saverio Nisio připomíná, že Česko a Itálie letos slaví 100 let od otevření italského diplomatického zastoupení v Praze. "Zažijete úžasnou zábavu," slíbil dětem na slavnostní recepci na italské ambasádě. Vzhledem k tomu, že hlavní částí výletu do Itálie je plavba kolem Sardinie, pojmenovaly děti svou společnou cestu Expedice Sardinky. Část dětí, které se zúčastní plavby na Nave Italia. | Foto: italská ambasáda v Praze Část dětí, které se zúčastní plavby na Nave Italia. Na snímku je i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), italský velvyslanec v Praze Francesco Saverio Nisio a Paolo Iannone z UnicreditBank, která je hlavním partnerem projektu.