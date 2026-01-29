Přežila holocaust, teď umrzla v Kyjevě kvůli ruským útokům

Jako dítě zázrakem přežila masakr desítek tisíc kyjevských Židů v roklině Babí Jar u Kyjeva. Teď ale doplatila na ruské útoky na ukrajinskou energetickou síť. Jevgeniji Michajlovnu Besfamilnaju našli policisté a sousedi umrzlou v nevytápěném, ledem pokrytém bytě, který zůstal bez elektřiny.
Když policie vstoupila do jejího bytu přes otevřený balkon, vše uvnitř bylo pokryto ledem. Budova byla kvůli ruským útokům bez elektřiny a prasklé vodovodní trubky zaplavily byty, akorát když teploty klesly na –18 °C. „Tělo staré ženy okamžitě zamrzlo. Byla to ledová socha, pomník další oběti holokaustu, kterou ideologičtí potomci Adolfa dostihli o více než 80 let později,“ řekl její soused.
V domě byla známá jako Baba Žeňa. Po válce vyrůstala v sirotčinci, kde dostala příjmení Besfamilnaja, což znamená „bez rodiny“. Žila sama, bez příbuzných, v historické čtvrti Podil v Kyjevě, chodila do synagogy dva bloky od svého domu, mluvila pouze jidiš a rusky a byla odkázána na sousedy, kteří jí přinášeli jídlo. Ti ji naposledy viděli počátkem ledna. Ráno 13. ledna se do synagogy vydala její sousedka Julie, aby se zeptala, kdy tam Babu Žeňu naposledy viděli. Týž den v noci ale zjistila, že Baba Žeňa je doma. Mrtvá.
V noci 13. ledna začala dům, ve kterém bydlela, zaplavovat voda. Venku bylo -18 °C a dům se tak prakticky proměnil v obří ledovou rakev. Instalatéři, kteří dorazili na místo a uzavřeli vodu, hledali zdroj úniku. Rychle zjistili, že potrubí prasklo ve čtvrtém patře, kde bydlela Baba Žeňa. Ta neodpovídala na klepání ani na volání na její mobil.
Policie zpočátku odmítla vyrazit dveře. Zjistila totiž od sousedů, že Baba Žeňa často neotvírá dveře. „Byla to trochu obtížná osoba,“ řekla sousedka Julia novinám Novaja Gazeta. „Někdy nám vůbec neotevřela dveře, když jsme jí nesli jídlo, a někdy na nás byla nevrlá. Říkala, co nebude jíst, co jsme koupili špatně atd.“ Sousedi ale měli obavy a trvali na tom, aby policie něco podnikla. „Venku bylo -18 °C, dům byl zaplavený a my jsme měli doma děti a staré rodiče. Pokud teď všechno zamrzne, všichni umrzneme. Prakticky jsme policii donutili, aby otevřela dveře,“ řekla Julie.
Ukázalo se, že Baba Žeňa byla mrtvá, a to už nějakou dobu. Policie obvykle odmítá vstoupit v podobných situacích do bytu s tím, že pokud venku není cítit zápach, nemůže být uvnitř tělo. Tentokrát bylo tělo natolik zmrzlé, že se ani nezačalo rozkládat. V bytě skutečně praskly trubky a uvolnil se kohoutek. Voda vytékala, zaplavila její byt, rozlila se do nižších pater a zamrzla.
„Nevím, co v takových případech říkají Židé, ale my jsme jí přáli, aby vstoupila do království nebeského,“ komentovala Julie tragický nález.
