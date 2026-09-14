Nejděsivější věc, jakou jsem kdy viděl. Američan sestřelený Íránci přežil volný pád

Americký letec, který byl na palubě bojového letounu F-15 sestřeleného v dubnu nad Íránem, po katapultování zápasil s poškozeným padákem a přežil volný pád. V rozhovoru se stanicí CBS News odvysílaném v neděli to řekl v první výpovědi o svém přežití a riskantní záchranné operaci. Muž v pořadu 60 Minutes vystoupil pod svou volací značkou Bravo používanou během misí k ochraně identity.
"V jednom okamžiku jsem vzhlédl a neviděl jsem padák. Byla to ta nejděsivější věc, jakou jsem kdy viděl," uvedl letec. Během volného pádu udělal vše proto, aby padák poškozený při íránském útoku rozvinul nebo povolil jeho části, dodal.
Experti podle něj na základě jeho popisu a zranění odhadují, že na zem dopadl rychlostí 113 až 161 kilometrů za hodinu. Pád mu zlomil páteř, paži a rameno. Podvrtl si při tom také kotník a povrchově poranil hlavu a obličej.
Oba příslušníci americké armády na palubě zasaženého letounu se z něj katapultovali, čímž se rozdělili. Poté se museli vyhýbat íránským vojákům při čekání na záchranu americkými speciálními jednotkami. Zatímco pilota se Američanům podařilo po přibližně šesti hodinách zachránit, operátor zbraňových systémů Bravo se záchrany dočkal až po přibližně 50 hodinách strávených za nepřátelskou linií. Pilot, přezdívaný Alpha, odmítl médiím poskytnout rozhovor.
Stíhací letoun F-15E v hodnotě 30 milionů dolarů (631,2 milionu korun) byl podle CBS News sestřelen raketou odpalovanou z ramene, která stojí asi 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun).
Bravo uvedl, že navzdory vážným zraněním vystoupal na vysoký horský hřeben ve snaze vyhnout se íránským silám, které po něm pátraly. Podle své výpovědi a dřívějších zpráv amerických představitelů u sebe měl jen pistoli, komunikační zařízení a lokalizátor. "Nikdy nedovolte, aby vás nedostatek motivace dostal do íránské televize," řekl letec v rozhovoru.
Hodiny se skrýval, zatímco se ho členové amerických elitních jednotek horečně snažili najít. Akci podporovaly americké letouny, které oblast bombardovaly, aby pátracím jednotkám uvolnily cestu. Podle íránských médií přitom v provincii Bojerahmad a Kohgílúje zabily nejméně pět lidí.
Na záchraně amerického letce se podle stanice CNN podílely stovky příslušníků armády a zpravodajských služeb, včetně speciálních jednotek jako Army Delta Force a SEAL Team Six. CBS News odvysílala záznam odtajněný Pentagonem, na němž jsou dva elitní záchranáři letectva vidět, jak běží k Bravovi a zachraňují ho. Bravo odmítl prozradit, co mu jeho zachránci řekli, když se k němu konečně dostali.
"Na území Íránu se v jednu chvíli nacházelo 90 amerických vojáků," uvedl šéf oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) admirál Brad Cooper. Americké síly podnikly operaci na území Íránu poprvé po 46 letech, poznamenal.
Letouny a vrtulníky potřebné k evakuaci tehdy uvízly v pouštním písku a speciální jednotky se zachráněným letcem musel zachránit záložní tým. USA se rozhodly uvázlé stroje zničit, aby se nedostaly do rukou Íránu.
Íránská armáda k tomu uvedla, že překazila záchrannou misi americké armády, která využila opuštěného letiště u Isfahánu. Íránské síly tvrdily, že zničily čtyři letouny podílející se na americké záchranné misi - dvě dopravní letadla C-130 a dva vrtulníky UH-60.
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