"Jsi v pořádku, chlapče?" Ukrajinci zveřejnili záchranu sedmiletého Davida z trosek domu zasaženého náletem
Vypadá to jako malý zázrak. Sedmiletý ukrajinský chlapec jménem Davyd musel pod ruinami Rusy zasaženého domu strávit neuvěřitelných 14 hodin, než se dočkal kýženého vysvobození. Záchranáře zaskočil naprostým klidem, kdy je bez známky vyděšení ujišťoval, že je v pořádku. Víkendový útok na pětipatrový dům v ukrajinském městě Dymer nedaleko Kyjeva si zatím vyžádal jedenáct obětí.
„Jsi Davyd?“ „Ano, to jsem já. Nebojte. Jsem v pořádku.“ Tak zněla překvapivě klidná konverzace mezi záchranáři a chlapcem, kterého našli v suti zborceného pětipatrového domu ve městě Dymer severně od Kyjeva.
Dům, ve kterém sedmiletý Davyd spal, zasáhly ruské drony v noci na neděli. Pětipatrová budova se, jak je vidět na videu ze záchranných prací, kompletně zhroutila. Přesto v troskách chlapec přežil neuvěřitelných čtrnáct hodin. Dalších jedenáct lidí to štěstí po šíleném útoku na civilní objekt nemělo.
Detaily o záchraně dítěte z pozůstatků ruského vzdušného úderu zveřejnil na svém Telegramu ukrajinský ministr vnitra Ivan Vyhivskyj.
Reagoval i Zelenskyj
První vodítko o přibližném místě, kde by mohli Davyda nalézt, měly záchranářům poskytnout chlapcovy rozházené věci. Stav, ve kterém jej později našli, ale zdravotníky doslova šokoval.
Chlapec zavalený troskami podle nich po celou dobu záchrany zůstal naprosto klidný. Neustále se záchranáři komunikoval a ujišťoval je, že je v pořádku a nic vážného se mu nestalo.
Podobné štěstí ale neměli všichni obyvatelé domu, který útok zdemoloval nad nedělním ránem. Podle posledních informací v pětipatrové budově v obci Dymer zemřelo 11 lidí.
„Naštěstí je nyní (Davyd) ve stabilní kondici a v péči doktorů. Děkuji všem záchranářům, policistům a zdravotníkům, kteří se podíleli na záchraně tohoto malého života,“ děkoval dále v příspěvku ministr Vyhivskyj.
Jak později potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, z ruin domu vyvázli i chlapcovi rodiče. „Davyd je v nemocnici se svými rodiči. Z budovy byli dále zachráněni čtyři další zranění. Osud zbývajících dvou lidí je dosud neznámý,“ uvedl nejaktuálnější informace v příspěvku na sociální síti X.
Zelenskyj dále uvedl, že poslední zachráněná v sutinách domu přežila ještě delší dobu – dvaadvacet hodin.
Drony mířící na záchranáře
Zelenskyj ještě připomněl, že záchranáři museli v noci na pondělí dočasně přerušit práce kvůli riziku úderu dalších ruských dronů. Žádné bližší informace ale neuvedl.
Posílání dronů nebo klouzavých bomb na už zasažená místa, kde právě probíhají záchranné práce, je taktika, kterou Ukrajinci v posledních měsících zaznamenali několikrát. Naposledy před třemi týdny ve vesnici Komyšuvacha v Záporožské oblasti.
Tehdejší útok klouzavými pumami si podle posledního součtu vyžádal 72 životů. Podle BBC se jedná o druhý nejsmrtelnější, izolovaný incident za téměř pět let války.
Právní experti oslovení BBC v článku dále uvedli, že pokud se prokáže, že Rusko cíleně míří na záchranné složky a jejich vybavení, jde nesporně o válečný zločin.