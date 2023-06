Prezidentem nadosmrti. Si Ťin-pching odstraňuje rivaly a chystá se na šachovou partii

Nejmocnější muž Číny Si Ťin-pching ve čtvrtek oslavil 70. narozeniny. Ve věku, kdy jiní odcházejí do důchodu, si však on upravil ústavu tak, aby mohl zůstat u moci ještě déle. Zároveň si oproti zvyklostem stále nevybral žádného nástupce. "Jeho plánem je mít moc, dokud bude naživu," hodnotí pro online deník Aktuálně.cz profesorka sinologie Julie Jü-wen Čchen.

O možnosti, že by Si Ťin-pching zemřel nebo si vybral svého nástupce, se nemluví ani na sjezdech Komunistické strany Číny. Ačkoliv už několik desetiletí platí, že politici v této zemi nepřijímají nové funkce poté, co dosáhnou 68 let.

Nejde o jediné pravidlo, které čínský prezident porušil. Po bojích o moc po smrti diktátora Mao Ce-tunga se ustanovila norma, podle které prezident odchází z funkce po deseti letech. Si však zákony upravil a loni oslavil svůj už jedenáctý rok. Vzhledem k tomu, že se do té doby zbavil každého, kdo by mu mohl odporovat, strana změnu schválila.

"Je tak sebevědomý, že si myslí, že se mu nic nestane. Jako by byl nesmrtelný," míní tchajwanská profesorka čínských studií na Helsinské univerzitě Julie Jü-wen Čchen. "Autoritativní lídři, jako je on, mají tendenci si myslet, že mohou neustále vládnout. Na případnou náhlou smrt není připraven," dodává.

Podobné uvažování vidí i u ruského prezidenta Vladimira Putina nebo ho zaznamenala u bývalého kazachstánského prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Ten podle ní dokonce investoval do farmaceutických společností, aby vynalezly metodu, která by mu prodloužila život.

Nejpravděpodobnější proto podle ní je, že Si bude i nadále konsolidovat moc. "Myslím, že jeho plánem je mít moc, dokud bude naživu," domnívá se Čchen.

Pokračovatel Siho odkazu

Pokud si Si Ťin-pching nakonec nástupce vybere, půjde podle Čchen o někoho, kdo se současnou politikou a směřováním země souhlasí a je ochotný pokračovat v jeho odkazu. "Číňané mají v tomhle zastaralé myšlení. Myslí si, že jejich odkaz musí přežít. Jejich děti musí pokračovat v tom, co oni sami začali," vysvětluje koncept, který neplatí jen pro prezidenta, ale i celou společnost.

Příští čínský prezident také nebude starší 68 let, bude mít vysokoškolské vzdělání a ve své předchozí politické kariéře projde několika pozicemi v různých provinciích, kde prokáže, že je schopný vést.

Dříve hrálo roli i to, zda byl politik příbuzný se zakladateli Čínské lidové republiky - v případě Siho to byl jeho otec. Čchen však připomíná, že úpravy ústavy leccos změnily. "Už není možné nic odhadovat," usuzuje. Jedna věc je ale podle ní celkem jasná: půjde o muže. "Ve vrcholných pozicích je minimum žen. Čína je stále velmi patriarchální společnost, a tak je to nepředstavitelné."

Až Si najde svého nástupce, pravděpodobně jeho jméno neoznámí předem. Přišel by tím o pozornost. "Je celkem egoistický. A chce si získat srdce lidí," domnívá se sinoložka.

Napadnutí Tchaj-wanu jako trumf

Kdy a jestli vůbec si sedmdesátiletý politik najde nástupce, je však pouze na něm. Profesorka vylučuje možnost, že by byl Si odstaven od moci nedobrovolně - nejen proto, že se už dříve zbavil svých odpůrců a potenciálních rivalů, ale také kvůli ruské agresi na Ukrajině. "Vzhledem k tomu, co se děje ve světě, si nemyslím, že by chtěli měnit lídra," předpokládá.

Si má podle ní navíc trumf, který v případě problémů ve straně nebo i ve společnosti může vytáhnout. "Když se mu nebude dařit mírnit domácí tlak, tak má jednu kartu, se kterou si myslí, že vyhraje. Tím trumfem je Tchaj-wan," říká odbornice. Obecně jsou podle ní Číňané nakloněni sjednocení ostrova s pevninou, a tak by získal jejich podporu.

Proto se často mluví o roce 2027 jako o datu, kdy by Peking mohl ostrov napadnout. Simu bude končit třetí funkční období a může se stát, že strana po něm bude chtít, aby už skončil. "Pak by byla pozornost všech lidí upřena na Tchaj-wan," uvádí Čchen. "Ve válce je potřeba silných vůdců a sjednocení s Tchaj-wanem je jedním ze základních zájmů komunistické strany."

Kvůli invazi Ruska na Ukrajinu a způsobu, jakým na to zareagoval svět, bude však Peking více zvažovat, zda krok podnikne. A pokud, tak se na něj připraví lépe než Moskva. "Není pravda, že celá mezinárodní společnost podporuje Ukrajinu. Jsou tu země, které se tváří, že jsou neutrální - hlavně země jihovýchodní Asie a další, které mají dobré vztahy s Čínou," upozorňuje sinoložka. Od nich se už nyní Peking snaží získat diplomatickou podporu a různými způsoby je podporuje.

"Si Ťin-pching se připravuje na šachovou partii, aby se ujistil, že má vždycky lidi, kteří ho podporují. Pokud použije tchajwanskou kartu, chce, aby na tom byl lépe než Rusko."

Video: Čínská armáda cvičila u Tchaj-wanu (4. 8. 2022)