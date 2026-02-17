Přeskočit na obsah
Zahraničí

Prezidenta Peru zbavili funkce. Zatajil schůzku s čínskými podnikateli

ČTK

Peruánský parlament v úterý sesadil prezidenta Josého Jerího, který čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. Píší to agentury. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami. S novou volbou prezidenta začne Kongres ve středu.

Peruánský prezident José Jerí
Peruánský prezident José JeríFoto: Reuters
Jerí byl sedmým prezidentem Peru v uplynulých deseti letech. Do čela země se dostal jako předseda parlamentu loni v říjnu po odvolání tehdejší prezidentky Diny Boluarteové. Ta byla dříve viceprezidentkou prezidenta Pedra Castilla, kterého parlament sesadil v roce 2022.

K odvolání prezidenta stačí podpora většiny přítomných členů jednokomorového Kongresu, který tvoří 130 zákonodárců. Pro odvolání Jerího hlasovalo 75 poslanců, proti 24, tři se zdrželi. Jerí tak přišel o funkci předsedy Kongresu, díky které byl současně i prezidentem. Poslanci tak budou muset zvolit nového předsedu Kongresu, který bude zastávat i prezidentskou funkci. Podle místního tisku volba začne ve středu.

Peru's Congress ousted President Jose Jeri following a scandal over undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima
Lidé se shromažďují poté, co peruánský Kongres odvolal prezidenta José Jeri kvůli skandálu týkajícímu se nezveřejněných schůzek s čínským podnikatelem, v Lima, Peru, 17. února 2026.Foto: REUTERS

Jerí čelí vyšetřování kvůli nenahlášenému prosincovému setkání s dvěma čínskými podnikateli. Politik kvůli tomu čelil kritice z korupce a intrik. Alespoň jeden z podnikatelů měl zájmy ohledně veřejných zakázek. Jerí podezření odmítá, podle něj se s podnikateli náhodně potkal na oslavách.

V Peru se konají prezidentské a parlamentní volby 12. dubna. Nové volební období, kdy se ujmou moci nový prezident a noví zákonodárci, však začíná až na konci července.

