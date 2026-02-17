Prezidenta Peru zbavili funkce. Zatajil schůzku s čínskými podnikateli

Peruánský parlament v úterý sesadil prezidenta Josého Jerího, který čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. Píší to agentury. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami. S novou volbou prezidenta začne Kongres ve středu.
Jerí byl sedmým prezidentem Peru v uplynulých deseti letech. Do čela země se dostal jako předseda parlamentu loni v říjnu po odvolání tehdejší prezidentky Diny Boluarteové. Ta byla dříve viceprezidentkou prezidenta Pedra Castilla, kterého parlament sesadil v roce 2022.
K odvolání prezidenta stačí podpora většiny přítomných členů jednokomorového Kongresu, který tvoří 130 zákonodárců. Pro odvolání Jerího hlasovalo 75 poslanců, proti 24, tři se zdrželi. Jerí tak přišel o funkci předsedy Kongresu, díky které byl současně i prezidentem. Poslanci tak budou muset zvolit nového předsedu Kongresu, který bude zastávat i prezidentskou funkci. Podle místního tisku volba začne ve středu.
Jerí čelí vyšetřování kvůli nenahlášenému prosincovému setkání s dvěma čínskými podnikateli. Politik kvůli tomu čelil kritice z korupce a intrik. Alespoň jeden z podnikatelů měl zájmy ohledně veřejných zakázek. Jerí podezření odmítá, podle něj se s podnikateli náhodně potkal na oslavách.
V Peru se konají prezidentské a parlamentní volby 12. dubna. Nové volební období, kdy se ujmou moci nový prezident a noví zákonodárci, však začíná až na konci července.
Byl jediným z českých hráčů, kdo na Dány v předkole play off platil. A podobné je to po celou dobu olympiády. Martin Nečas mužstvo táhne, se třemi góly a čtyřmi přihrávkami patří mezi nejproduktivnější hokejisty turnaje a před čtvrtfinále proti Kanadě se snažil zachovat si pozitivní náladu.
Nejméně tři mrtvé včetně podezřelého si vyžádala střelba během pondělního hokejového utkání školních týmů ve městě Pawtucket v americkém státě Rhode Island. Policie uvedla, že mezi obětmi jsou žena a její syn. Motivem střelby byly zřejmě rodinné spory. Od začátku letošního roku jde ve Spojených státech již o 41. masovou střelbu.
Případným zrušením nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu by vznikla škoda asi 30 miliard korun, řekl v úterý novinářům při návštěvě liberecké nemocnice premiér Andrej Babiš (ANO). Nová vláda v projektu pokračuje, i když zástupci vládních hnutí ANO a SPD před volbami mluvili o jeho přehodnocení a zrušení.
Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové končí Kostka z osobních důvodů.
Čeští hokejisté nejsou na olympiádě v Miláně v pohodě. Zápas předkola play off proti Dánsku to akorát potvrdil. Jen díky několika výjimečným momentům vydřeli výhru 3:2, ale výhled na čtvrtfinále s nadupanou Kanadou po pouhých 20 hodinách odpočinku nevěstí nic dobrého.