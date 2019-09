Prezident Zeman chce odvolat uznání Kosova jako samostatného státu

Za loňskou vraždu novorozeného chlapce půjde jeho jedenatřicetiletá matka na 15 let do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud, který potvrdil květnový verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žena dítě porodila ve svém bytě v Teplicích, živého ho dala do pytle na odpadky a hodila do kontejneru na sklo. Chlapec v něm zemřel. "Dá se zjevně konstatovat, že dítě přišlo nevhod," prohlásil předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička, podle kterého matka celé těhotenství tajila a syna si nepřála. Soudce zamítl ženino odvolání, ve kterém se domáhala posouzení, zda vraždu dítěte nespáchala v rozrušení způsobeném porodem.