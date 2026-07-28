Prezident USA Trump pronesl smuteční řeč za zesnulého senátora Grahama

Senátor Lindsey Graham zemřel na vrcholu své kariéry, řekl v úterý podle stanice CNN americký prezident Donald Trump ve smuteční řeči ve washingtonské Národní katedrále, kde se koná obřad za republikánského senátora, který náhle zemřel 11. července.
Ve Washingtonu se podle Trumpa nestalo nic významného, o čem by Graham nevěděl. Senátor patřil v Kongresu mezi jestřáby prosazující intervence USA ve světě a byl Trumpovým podporovatelem, připomínají agentury.
"Nikde na světě se nestalo nic významného, aniž by si na to Lindsey Graham neudělal názor. A žádný legislativní návrh se nestal v této nejvýjimečnější republice v dějinách lidstva zákonem, aniž by k tomu Lindsey Graham neřekl svoje," podotkl Trump.
"Byl tím prvním, kdo vás rozesmál," řekl také ve smuteční řeči stávající americký prezident. "A jedním z posledních, s kým byste se chtěli dostat do konfliktu," dodal. Graham podle Trump bral vážně své poslání, aniž by bral příliš vážně sám sebe.
Smutečního obřadu v katedrále se účastní také viceprezident J.D. Vance, členové kabinetu, senátorova rodina, ale i zahraniční hosté, mezi nimiž jsou ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a izraelský premiér Benjamin Netanjahu, což podle médií dokládá význam, jaký Graham v zahraniční politice měl.
Po Trumpovi promluvil moderátor stanice Sean Hannity, podle kterého byl Graham často nespravedlivě označován za válečného štváče. "Opak byl pravdou," řekl Hannity. Senátor podle něj "hrozně" toužil po trvalém míru na Blízkém východě, o čemž prý hovořil i s prezidentem.
V americké vlajce zahalená rakev s Grahamovým tělem byla v úterý nejprve dopravena do budovy Kapitolu ve Washingtonu, kde v Kongresu více než 30 let působil jako poslanec a později senátor.
V takzvané rotundě pod kupolí uprostřed Kapitolu uctili jeho památku viceprezident, členové vlády, bývalí i současní poslanci a senátoři, přátelé i rodina včetně Darline Grahamové, která po zesnulém bratrovi převzala mandát. Poté kolona převezla rakev do Národní katedrály.
Graham zemřel náhle v 71 letech po prasknutí aorty způsobeném kornatěním tepen. Den před svou smrtí navštívil Kyjev. Po úterním smutečním obřadu ve Washingtonu bude Grahamova rakev převezena do rodné Jižní Karolíny, kde se ve středu bude konat další smuteční obřad a kde bude senátor pohřben.
Graham patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské invazi, byl rovněž zastáncem Izraele a stal se aktivním stoupencem amerických útoků na Írán. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Trumpem, ale v posledních letech patřil k jeho nejbližším spojencům na Kapitolu.
Bílý dům podle agentury AP oznámil, že vojenská základna Charleston v Jižní Karolíně bude na Grahamovu počest nést jeho jméno.
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