Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Prezident Pavel navrhuje pro poválečnou Ukrajinu obdobu Marshallova plánu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Evropa by měla předem připravit rozsáhlý plán poválečné obnovy Ukrajiny, který by mohl fungovat podobně jako Marshallův plán po druhé světové válce. Pomohl by stabilizovat zemi, předcházet migračním vlnám a usnadnit její budoucí vstup do Evropské unie. Novinářům to ve čtvrtek po summitu visegrádské čtyřky (V4) v Trenčíně řekl český prezident Petr Pavel.

Pavel připomněl, že Evropa letos poskytla přibližně 70 miliard eur na vojenskou pomoc Ukrajině i zajištění běžného fungování státu.
Pavel připomněl, že Evropa letos poskytla přibližně 70 miliard eur na vojenskou pomoc Ukrajině i zajištění běžného fungování státu. Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus
Reklama

Evropské země se soustředí především na ukončení války, zatímco problémům, které mohou nastat po jejím skončení, nevěnují podle Pavla dostatečnou pozornost. Upozornil například na statisíce lidí, kteří několik let bojovali, mají vojenský výcvik a přístup ke zbraním, ale po válce pro ně nemusí být uplatnění.

„V okamžiku, kdy bude válka u konce, tak sice nastane určitě obrovská úleva, ale vyvstane taky spousta problémů, o kterých dneska vůbec nemluvíme a na které nejsme nijak připraveni,“ řekl Pavel.

Související

Evropa by podle Pavla proto mohla využít zkušenosti s Marshallovým plánem, který po druhé světové válce pomohl obnovit evropské hospodářství. „Dáme tím také jasnou zprávu i ruské straně, že s Ukrajinou to myslíme vážně,“ dodal český prezident.

Plán by podle prezidenta mohl současně přispět k přípravě Ukrajiny na členství v Evropské unii, pokud by se jeho realizace řídila postupy běžnými v EU.

Reklama
Reklama

Pavel připomněl, že Evropa letos poskytla přibližně 70 miliard eur na vojenskou pomoc Ukrajině i zajištění běžného fungování státu. Tyto peníze by podle něj bylo možné mimo jiné soustředit do společného systému financování obnovy, do kterého by se mohly zapojit také další demokratické země, například Japonsko či Jižní Korea.

Zároveň by tak podle prezidenta mohla v otázce obnovy vzniknout jednotná koordinace. „Vyhnuli bychom se duplikacím, vyhnuli bychom se různým pokušením o korupci, ať už na straně ukrajinské nebo na straně přispěvatelů. Celý ten proces by mohl být výrazně efektivnější, než je to dosud,“ uvedl Pavel.

Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinská armáda 15. října oznámila, že při útoku na letiště Borisoglebsk poškodila šest ruských vojenských letadel Su-34M

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.

Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí

Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.

Reklama
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome

„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice

Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.

Reklama
Reklama
Reklama