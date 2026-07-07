Radek Bartoníček srovnává tiskové konference prezidenta a premiéra před odletem do Ankary:
Prezident Pavel i premiér Babiš už jsou v Ankaře. Na večeři půjdou oba
Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V turecké metropoli by se dnes měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká hlava státu pozvala na recepci oba české představitele.
Opoziční strany považují postoj vlády Andreje Babiše (ANO) před summitem Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře za ostudný a nedůstojný, oslabuje podle nich pozici ČR v očích spojenců. Kabinet místo plnění závazků vůči NATO hazarduje s bezpečností země a snahou vyšachovat prezidenta Petra Pavla z jednání předvádí trapný cirkus, řekl na dnešní tiskové konferenci šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že se mu ulevilo, že hlava státu nebude v Turecku v nedůstojné pozici. Vláda by podle něj měla opustit trpasličí boje, ukřivděnost a snahu pomstít se.
Prezident Pavel také ve svém vystoupení na akci Mnichovské bezpečnostní konference v rámci summitu Severoatlantické aliance (NATO), že NATO bylo založeno s vznešenou myšlenkou „jeden za všechny a všichni za jednoho“. Pokud bude Evropa skutečně soběstačným partnerem pro Spojené státy, tak může očekávat, že tato vznešená myšlenka bude fungovat. „Pokud nebudeme soběstační, je náročné očekávat, že Spojené státy budou za nás dělat naši práci,“ řekl Pavel.
Poprvé Evropa pocítila ze stran Spojených států jinou rétoriku při prvním mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Pocítili jsme to tehdy, kdy řekl, že pokud neplatíme dost, nebudeme chráněni. Ve skutečnosti ale Evropany tlačil k tomu, aby více investovali do obrany. Trump to pouze řekl velmi přímo a všichni si uvědomili, že to Spojené státy myslí vážně,“ řekl Pavel. Tento styl pokračuje podle Pavla i za jeho jeho druhého prezidentského období a poselství zůstává stejné.
„Podstata je ale všem jasná. Potřebujeme NATO, potřebujeme jeden druhého a potřebujeme pevné transatlantické vazby,“ uvedl.
Je potřeba více investovat do obrany a lidé si začínají uvědomovat, že je to investice i do jejich budoucnosti, řekl prezident Petr Pavel na svém vystoupení na akci Mnichovské bezpečnostní konference v rámci summitu Severoatlantické aliance (NATO). Poté se česká hlava účastní Fóra obranného průmyslu a večer ho čeká neformální večeře, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
„Česko má benefit, kdy je obklopeno spojenci, jelikož se nachází uprostřed Evropské unie a členy Aliance, což může vytvářet pocit falešné bezpečnosti,“ řekl Pavel.
Turecká rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RTÜK) před konáním summitu Severoatlantické aliance vyzvala média, aby o této události informovala s ohledem na národní bezpečnost a zveřejňovala jen ověřené informace.
Upozornila také, že zprávy o vrcholné schůzce pečlivě monitoruje, napsal server Turkish Minute. Summit NATO se koná dnes a ve středu v Ankaře. Server připomněl, že řada místních novinářů kritických vůči vládě nedostala akreditaci a že místní úřady před summitem zatkly několik stovek lidí, včetně novinářů. Agentura DPA napsala, že v noci na dnešek policie zatkla dalšího reportéra.
Je potřeba více investovat do obrany a lidé si začínají uvědomovat, že je to investice i do jejich budoucnosti, řekl prezident Petr Pavel po příletu na summit NATO.
Po více než čtyřech letech se po boku Andreje Babiše (ANO) jako premiéra znovu v zahraničí objeví jeho manželka Monika Babišová. Zajímali jsme se o to, jaký bude mít program:
Moskva pozorně sleduje summit Severoatlantické aliance v Ankaře a jeho možné důsledky, řekl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Na dotazy novinářů také odpověděl, že ani žádné další dodávky zbraní Kyjevu ze Západu nezastaví ruskou vojenskou operaci na Ukrajině, informovala agentura TASS. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a Západ se Kyjevu snaží pomoct materiálně i finančně.
Prezident Pavel informoval před odletem o svém programu:
Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V turecké metropoli by se dnes měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká hlava státu pozvala na recepci oba české představitele.
Jako první přicestoval do Ankary speciál s premiérem Babišem a ministry zahraničí Petrem Macinkou a obrany Jaromírem Zůnem. Na letiště u Ankary o několik desítek minut později dosedl také další český speciál s prezidentem Pavlem. Část delegace s Babišem pak zamířila na fórum obranného průmyslu NATO v centru Ankary, kde se jedná o posílení kapacit vojenského průmyslu zemí Severoatlantické aliance.
Dnes po 17:30 SELČ začíná v prezidentském areálu v Ankaře recepce, kterou hostí Erdogan. Petr Pavel dnes dáno před odletem do turecké metropole řekl novinářům, že rovněž dostal pozvánku na večeři. Původně měl pozvání jen Babiš.
Vláda původně s účastí prezidenta republiky na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš a Pavel by se mohli společně zúčastnit i středečního jednání hlav států a vlád 32 členských států. Babiše uvedl, že vystoupí na zasedání s pětiminutovým projevem. Podle informací ČTK by neměl být prostor i pro vystoupení Pavla.
Ten rozdíl nemohl být větší. Jak se Babiš a Pavel ukázali lidem před nástupem do letadel
Byla to výjimečná chvíle. V rozmezí několika desítek minut na tiskových konferencích premiér Andrej Babiš a následně prezident Petr Pavel mluvili na stejné téma – důležitý summit NATO v Turecku, peníze na obranu Česka a NATO a zároveň i na téma spolupráce obou politiků. Aktuálně.cz přináší bližší, analytičtější pohled na tato vystoupení vrcholných českých politiků.
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