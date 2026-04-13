13. 4. Aleš
Prezident odletěl na návštěvu Argentiny, potká se s Mileiem

ČTK

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v pondělí zahájí oficiální návštěvu Argentiny. V Buenos Aires přistane česká hlava státu odpoledne českého času, v programu má první den například prohlídku Muzea Holokaustu či zahájení podnikatelského fóra.

Eva Pavlová, Petr Pavel
Eva Pavlová, Petr Pavel
Do Jižní Ameriky ho doprovází podnikatelská delegace zaměřená především na obranu a bezpečnost.

V noci na úterý se pak Pavel setká s českými krajany v Českém domě. V Argentině žije podle prezidentské kanceláře asi 50 tisíc lidí českého původu, což představuje největší českou diasporu v Latinské Americe. Pavel se při svých zahraničních cestách s krajany setkává pravidelně. S Čechy se sejde i v Chile, kam se prezidentský pár přesune ve středu.

V Argentině má Pavel na programu mimo jiné schůzku se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem či předsedou dolní komory argentinského parlamentu Martínem Menemem.

Milei byl na návštěvě Prahy v červnu 2024, s Pavlem se tehdy shodli mimo jiné na podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi. Podle prezidentské kanceláře Česko a Argentinu pojí podobné postoje k řadě mezinárodních otázek, včetně podpory Ukrajiny a Izraele. Argentina podle ní také usiluje o hlubší spolupráci se Severoatlantickou aliancí (NATO) a má blízký vztah se současnou administrativou Spojených států.

Česko čeká chladný týden, přijde silný vítr i přeháňky

Nadcházející týden v Česku bude spíš oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima přes den většinou pod 20 stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině dnes bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

