Prezident odletěl na návštěvu Argentiny, potká se s Mileiem

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v pondělí zahájí oficiální návštěvu Argentiny. V Buenos Aires přistane česká hlava státu odpoledne českého času, v programu má první den například prohlídku Muzea Holokaustu či zahájení podnikatelského fóra.
Do Jižní Ameriky ho doprovází podnikatelská delegace zaměřená především na obranu a bezpečnost.
V noci na úterý se pak Pavel setká s českými krajany v Českém domě. V Argentině žije podle prezidentské kanceláře asi 50 tisíc lidí českého původu, což představuje největší českou diasporu v Latinské Americe. Pavel se při svých zahraničních cestách s krajany setkává pravidelně. S Čechy se sejde i v Chile, kam se prezidentský pár přesune ve středu.
V Argentině má Pavel na programu mimo jiné schůzku se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem či předsedou dolní komory argentinského parlamentu Martínem Menemem.
Milei byl na návštěvě Prahy v červnu 2024, s Pavlem se tehdy shodli mimo jiné na podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi. Podle prezidentské kanceláře Česko a Argentinu pojí podobné postoje k řadě mezinárodních otázek, včetně podpory Ukrajiny a Izraele. Argentina podle ní také usiluje o hlubší spolupráci se Severoatlantickou aliancí (NATO) a má blízký vztah se současnou administrativou Spojených států.
Nadcházející týden v Česku bude spíš oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima přes den většinou pod 20 stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině dnes bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
Spor mezi Hradem a ministrem zahraničí, odmítnutí smlouvy s Vatikánem i vlastní ambice na pražský magistrát. „To, co se teď děje, je hnáno osobou Petra Macinky, který prostě rád provokuje,“ říká senátor Václav Láska v pořadu Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.
Papež Lev XIV. dnes začíná nejdelší cestu od začátku své vlády loni v květnu. Do 23. dubna navštíví čtyři africké země. Vůbec poprvé hlava katolické církve zavítá do Alžírska a po dlouhé době se vrátí do Kamerunu, Angoly a Rovníkové Guineji. Během cesty urazí na 18 tisíc kilometrů.
Vítězství Péterovi Magayrovi zajistila hlavně touha Maďarů po ekonomických reformách a demontáži režimu, který za 16 let své vlády vybudoval dnes poražený premiér Viktor Orbán. Shodli se na tom politologové, které oslovila ČTK.