Prezident mi nařídil, abych ženám za mlčení zaplatil, tvrdí Trumpův exprávník Cohen

před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump věděl o platbách za mlčení během volební kampaně i o tom, že takový postup je špatný. V pátečním rozhovoru se stanicí ABC News to prohlásil bývalý Trumpův osobní právník Michael Cohen. Toho soud ve středu poslal na tři roky do vězení za to, že transakcemi porušil zákon o financování volební kampaně. Trump odmítá, že by po Cohenovi chtěl protiprávní věci.

"Nařídil mi, abych platby provedl. Nařídil mi, abych se do těch věcí vložil," řekl Cohen. Trump přitom v reakci na rozsudek prohlásil, že Cohena nikdy nepověřil, aby porušil zákon. Dodal také, že Cohen jako právník měl zákony znát. Trump se v letech 2006 a 2007, kdy byl ženatý s nynější první dámou Melanií, údajně zapletl s pornohvězdou Stormy Daniels a dívkou Playboye Karen McDougalovou. Cohen tvrdí, že během kampaně ho budoucí prezident pověřil, aby vysokými částkami vykoupil mlčení obou žen, jejichž svědectví by mu mohlo uškodit. Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, dostala 130 tisíc dolarů (tři miliony korun), McDougalová ještě o 20 tisíc dolarů víc. Trump odmítá, že by měl s ženami poměr. Dlouho také tvrdil, že o platbách nic neví, později připustil, že transakce se uskutečnila z iniciativy Cohena.