Konec nejdelšího příměří? Jihokorejský prezident chce jednat se Severní Koreou

Jihokorejský prezident I Če-mjong v sobotu vyzval k jednání se Severní Koreou s cílem dosáhnout mírové smlouvy, která by nahradila současné příměří. Informovala o tom agentura Reuters. Obě země zůstávají od války v 50. letech formálně ve válečném stavu.
U příležitosti výročí osvobození Koreje od japonské koloniální nadvlády jihokorejský prezident prohlásil, že by obě Koreje měly usednout k jednacímu stolu a usilovat o mírové soužití.
I Če-mjong vyzval k dialogu mezi Severní Koreou a zainteresovanými stranami s cílem formálně uzavřít korejskou válku z let 1950 až 1953, kterou ukončilo příměří a nikoliv mírová smlouva. Uvedl také, že jednání by mohla hledat účinná opatření k omezení severokorejských jaderných kapacit.
Jihokorejský prezident rovněž prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky ke zmírnění napětí a vytvoří několikaúrovňové bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci.
Výzva do značné míry navazuje na loňský slib I Če-mjonga respektovat politický systém KLDR a usilovat o mírové soužití s Pchjongjangem, připomněl Reuters.
Vztahy obou korejských států zůstávají zmrazené. Severokorejský vůdce Kim Čong-un opustil politiku cílenou na sjednocení Korejského poloostrova, označil Jižní Koreu za nejnepřátelštější stát a nařídil posílit obranu na frontové linii.
Severní Korea dosud odmítala nabídky Soulu k dialogu, kritizovala jeho plán na pořízení jaderných ponorek a označila společná vojenská cvičení USA a Jižní Koreje za provokace.
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