Prezident bosenských Srbů dostal zákaz ve funkci, parlament jmenuje náhradníka

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Bosenská autonomní Republika srbská jmenuje prozatímního prezidenta, oznámil tamní parlament. Poprvé tak oficiálně potvrdil, že odstoupí sesazený prezident Milorad Dodik, který dostal šestiletý zákaz vykonávat politické funkce. Informuje o tom agentura Reuters.
Parlament bude o jménu prozatímního prezidenta hlasovat v sobotu. Kdokoli zvítězí, bude tuto funkci zastávat pouze jeden měsíc, dokud se 23. listopadu neuskuteční předčasné prezidentské volby. Republika srbská je jednou ze dvou entit tvořících Bosnu a Hercegovinu.

Prezident Republiky srbské Milorad Dodik byl odsouzen za to, že ignoroval rozhodnutí mezinárodního vyslance v Bosně. Dodik opakovaně vyzýval k oddělení Republiky srbské od Bosny a Hercegoviny a k připojení této entity k Srbsku. Odvolaný prezident nepředložil žádné konkrétní důvody pro bojkot.

Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Viktor Orbán, Vladimir Putin, Moskva

Agentura Reuters napsala, že Dodik je nacionalista podporovaný Ruskem. Na sankční seznam jej zařadily Spojené státy nebo Británie.

Od konce války v 90. letech minulého století je Bosna rozdělena na Republiku srbskou a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny. Každá z nich má vlastní vládu a parlament, spojují je pouze některé centrální instituce.

 
