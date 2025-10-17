Prezident bosenských Srbů dostal zákaz ve funkci, parlament jmenuje náhradníka

Parlament bude o jménu prozatímního prezidenta hlasovat v sobotu. Kdokoli zvítězí, bude tuto funkci zastávat pouze jeden měsíc, dokud se 23. listopadu neuskuteční předčasné prezidentské volby. Republika srbská je jednou ze dvou entit tvořících Bosnu a Hercegovinu.
Prezident Republiky srbské Milorad Dodik byl odsouzen za to, že ignoroval rozhodnutí mezinárodního vyslance v Bosně. Dodik opakovaně vyzýval k oddělení Republiky srbské od Bosny a Hercegoviny a k připojení této entity k Srbsku. Odvolaný prezident nepředložil žádné konkrétní důvody pro bojkot.
Agentura Reuters napsala, že Dodik je nacionalista podporovaný Ruskem. Na sankční seznam jej zařadily Spojené státy nebo Británie.
Od konce války v 90. letech minulého století je Bosna rozdělena na Republiku srbskou a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny. Každá z nich má vlastní vládu a parlament, spojují je pouze některé centrální instituce.