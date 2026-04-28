Zahraničí

Prezentace k nezaplacení. Kaliňák chce obnovit slovenský armádní soubor Jánošík

ČTK

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák oznámil, že obnoví činnost vojenského uměleckého souboru Jánošík, uvedla slovenská média.

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).Foto: Profimedia
Jánošík původně vytvořili v 50. letech minulého století slovenští vojáci sloužící na Moravě. Po rozdělení Československa se rozdělil i soubor. Zatímco ve službách českého ministerstva obrany působí Jánošíkův nástupce Ondráš, na Slovensku Jánošíka zrušili v roce 2012 kvůli nedostatku financí.

Staronový soubor bude sídlit v Domě kultury Železnic SR ve Zvolenu na středním Slovensku. Ministerstvo za něj zaplatí železnicím přibližně milion eur (asi 24,35 milionu Kč), napsal server Pravda.sk. V plánu jsou i další investice do obnovy a podpory souboru.

Přesnější sumu, která bude zapotřebí na fungování Jánošíka, ministr nebyl s to hned odhadnout. Připustil však, že zapotřebí budou miliony eur. Peníze se budou investovat i do rekonstrukce kulturního domu. Podrobnější čísla by mohla být k dispozici v létě.

Ředitelem Jánošíka bude folklorista Jaroslav Černák. V blízké době by chtěl spustit výběrové řízení na obsazení souboru. Počítá s 11 hudebníky, osmi tanečními páry a pěti členy pěvecké sekce. V repertoáru by měl být nejen folklor, ale i moderní společenské a scénické tance. Do konkurzu se mohou kromě vojáků přihlásit i civilisté.

Server Aktuality.sk se pozastavil nad tím, že soubor Jánošík před lety zrušil jeden ministr obrany - Ľubomír Galko - kvůli šetření, protože armáda byla podle jeho slov v katastrofální ekonomické situaci, zatímco jiný ministr jej obnovuje právě v době, kdy si Slováci kvůli „konsolidaci“ státních výdajů musí utahovat opasky.

Soubor stál armádu za Galkových časů přibližně 650 tisíc eur ročně (asi 15,8 milionu Kč). Podle Kaliňáka ale šlo o šetření na nesprávném místě. Profesionální folklorní soubor je pro reprezentaci armády „k nezaplacení“, tvrdí nynější ministr.

