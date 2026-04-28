Prezentace k nezaplacení. Kaliňák chce obnovit slovenský armádní soubor Jánošík

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák oznámil, že obnoví činnost vojenského uměleckého souboru Jánošík, uvedla slovenská média.
Jánošík původně vytvořili v 50. letech minulého století slovenští vojáci sloužící na Moravě. Po rozdělení Československa se rozdělil i soubor. Zatímco ve službách českého ministerstva obrany působí Jánošíkův nástupce Ondráš, na Slovensku Jánošíka zrušili v roce 2012 kvůli nedostatku financí.
Staronový soubor bude sídlit v Domě kultury Železnic SR ve Zvolenu na středním Slovensku. Ministerstvo za něj zaplatí železnicím přibližně milion eur (asi 24,35 milionu Kč), napsal server Pravda.sk. V plánu jsou i další investice do obnovy a podpory souboru.
Přesnější sumu, která bude zapotřebí na fungování Jánošíka, ministr nebyl s to hned odhadnout. Připustil však, že zapotřebí budou miliony eur. Peníze se budou investovat i do rekonstrukce kulturního domu. Podrobnější čísla by mohla být k dispozici v létě.
Ředitelem Jánošíka bude folklorista Jaroslav Černák. V blízké době by chtěl spustit výběrové řízení na obsazení souboru. Počítá s 11 hudebníky, osmi tanečními páry a pěti členy pěvecké sekce. V repertoáru by měl být nejen folklor, ale i moderní společenské a scénické tance. Do konkurzu se mohou kromě vojáků přihlásit i civilisté.
Server Aktuality.sk se pozastavil nad tím, že soubor Jánošík před lety zrušil jeden ministr obrany - Ľubomír Galko - kvůli šetření, protože armáda byla podle jeho slov v katastrofální ekonomické situaci, zatímco jiný ministr jej obnovuje právě v době, kdy si Slováci kvůli „konsolidaci“ státních výdajů musí utahovat opasky.
Soubor stál armádu za Galkových časů přibližně 650 tisíc eur ročně (asi 15,8 milionu Kč). Podle Kaliňáka ale šlo o šetření na nesprávném místě. Profesionální folklorní soubor je pro reprezentaci armády „k nezaplacení“, tvrdí nynější ministr.
Vladař dostal další kuriozní gól, Pittsburgh si díky němu vybojoval šesté utkání
Philadelphia s Danielem Vladařem v brance prohrála v 1. kole play off NHL v Pittsburghu 2:3. Nevyužila druhý mečbol a v sérii vede už jen 3:2.
Po srážce vlaků v Jakartě zemřelo nejméně 14 lidí, téměř stovka dalších je zraněná
Při pondělní nehodě na předměstí indonéského hlavního města Jakarty narazil dálkový vlak do posledního vagónu stojícího příměstského vlaku. Počet obětí srážky vlaků ve městě Bekasi vzrostl na 14, informovaly agentury Reuters a AP. Zranění utrpělo 84 lidí, vyprošťovací práce nyní podle úřadů skončily.
Týnský chrám i Staroměstská radnice. Lidé v Praze se budou loučit s Potměšilem
Lidé se v úterý mohou na dvou místech v centru Prahy naposledy rozloučit s hercem Janem Potměšilem, který zemřel 16. dubna ve věku 60 let.
Trump s manželkou přivítali v Bílém domě krále Karla III. s chotí Camillou
Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu a letos oslavuje toto významné výročí.
Trpišovský ztratil moderní glanc. Přehlíží nedostatky, Bořil mu přerostl přes hlavu
Vyhrál základní fázi fotbalové ligy. Mistrovský titul už jeho týmu může vzít jen totální kolaps. Přesto slávistická hvězda trenéra Jindřicha Trpišovského bledne. Sílí dokonce hlasy, že už červenobílému áčku nemá co dát. Pravda, nebo lež?