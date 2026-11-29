Měli to být členové ragbyového klubu na dovolené. Místo toho šlo o žoldáky, pod vedením legendárního „Šíleného Mikea“ Hoareho, který se proslavil v občanské válce v Kongu. Měli převzít moc na Seychelách, ale pečlivě naplánovaná akce se kvůli školácké chybě prozradila hned na letišti. „Šíleného Mikea“ to ale nezastavilo. Přesně před 45 lety, v listopadu 1981, začalo neuvěřitelné drama.
Ve středu 25. listopadu 1981 přistálo na Mahé, hlavním ostrově Seychel, charterové letadlo ze Svazijska. Vystoupili z něj muži v jednotném oblečení, kteří byli převážně Jihoafričané a představili se jako členové Ye Ancient Order of Froth-Blowers, česky Starobylého řádu sfukovačů pěny. Údajně šlo o charitativní pivní klub bývalých ragbistů. Vezli prý hračky pro děti a léky. Pod nimi ale ležely kalašnikovy ukryté ve dvojitých dnech tašek.
Miloval Seychely a nesnášel jejich vládu
Velel jim dvaašedesátiletý Thomas Michael „Šílený Mike“ Hoare, irský účetní, který se v 60. letech proslavil v Kongu, kde rozdrtil povstalce a posloužil jako předloha pro film Divoké husy s Richardem Burtonem. Přezdívku mu údajně dal východoněmecký rozhlas, který ho hanobil jako „šíleného krvavého psa“.
Seychely znal a měl rád. Nesnášel ale jejich socialistického prezidenta France-Alberta Reného, který se v roce 1977 dostal k moci po svržení prvního prezidenta Jamese Manchama.
Podle pozdějšího jihoafrického vyšetřování se do akce zapojilo čtyřiapadesát lidí. Třiačtyřicet z nich byli současní nebo bývalí vojáci a zbraně jim v říjnu 1981 dodala jihoafrická armáda.
Špatná fronta
Plán fungoval. Skoro všichni prošli celnicí bez potíží. Pak se podle britského Telegraphu žoldnéř Kevin Beck, možná opilý, přihlásil do špatné fronty. Server Warfare History Network to popisuje přesněji: Hoare a ostatní prošli bránou „nic k proclení“, zatímco Beck zamířil tam, kde se proclívalo. Celníci mu tedy otevřeli tašku a v ní našli rozebranou pušku. Beck prý vyhrkl: „Nevím, co to je, ale venku je jich ještě čtyřiačtyřicet v taškách jako moje.“
Jenže tak jednoznačné to není. Seychelský historik Tony Mathiot vypráví, že celník zbystřil, když u jedné tašky zjistil, že mu ruka nedosáhne na dno. Jenže to žoldáky nezastavilo. Naopak.
Noc na letišti
Žoldáci neváhali, vytáhli zbraně a bleskově obsadili terminál. Při střelbě zahynul jeden z nich, Johan Fritz, zastřelený omylem vlastním spolubojovníkem. Zahynul i jeden seychelský voják.
Hoare přitom podle Telegraphu nejdřív věřil, že akci ještě může zachránit. Jeho muži se pokusili dobýt kasárna u letiště, ale armáda je zatlačila zpět. Zůstali uvěznění v letištních budovách a jejich vlastní letadlo ze Svazijska bylo po palbě nepoužitelné. Jak noc postupovala, bylo čím dál jasnější, že se převrat hroutí.
Teprve pak, kolem desáté večer, se k ostrovu přiblížil Boeing 707 indických aerolinií, let 224 z Harare do Bombaje, který si v Mahé měl jen doplnit palivo. Žoldáci už ovládali řídicí věž. Co se dělo v éteru, se líčí různě. Podle Petera Duffyho, jednoho z Hoarových velitelů, jeho muž ve věži přistání nedoporučil a nabídl odklon na Mauricius. Kapitán Umesh Saxena ale podle vlastních slov kroužil asi padesát minut, než mu věž přistání povolila. Seychelská armáda se přitom obávala, že letadlo veze posily. Na dráze stály náklaďáky a Saxenu vítala střelba z kasáren. Přesto přistál a vozidla jen taktak objel.
Hoare si podle Telegraphu uvědomil, že kdyby letadlo zasáhla střela a zahynuli civilisté, bude to jeho vina: „Nebude na světě místo, kam bych mohl jít.“
„Generálporučík Mickey Mouse“
Až po přistání civilního Boeingu začal Hoare přemýšlet, jestli zůstanou bojovat, nebo z ostrova odletí. Jak k rozhodnutí došlo, vyprávějí účastníci rozdílně.
Pilot Saxena později řekl, že po přistání k němu do kabiny vystoupili Duffy a muž s kalašnikovem. Odvedli ho k muži, který se představil jako Tom a později se ukázalo, že je to Hoare.
Duffy to líčí jinak: sám prý kapitánovi vysvětlil, do čeho přiletěl, a Saxena požádal o schůzku s Hoarem. Vešel do terminálu i s důstojníky. Nejdřív chtěl odletět až ráno po doplnění paliva. Když ale ostřelování zesílilo, rozhodl se tankovat hned. Podle Duffyho pak kapitán telefonoval s prezidentem Renéem a domluvil příměří, dokud letadlo nevzlétne. René prý souhlasil pod podmínkou, že s sebou nevezme nikoho dalšího. Duffy potom zorganizoval tankování a účet za palivo prý podepsal jako „generálporučík Mickey Mouse“.
Právě tady, po natankování, se příběhy rozcházejí nejvíc. Kdo rozhodl, že žoldáci do letadla nastoupí?
Podle Duffyho nabídku učinil sám Saxena: nechtěl prý vědět, kolik jich je, ale může vzít dalších padesát cestujících. Do Bombaje přitom žoldáci letět nemohli, protože Jihoafrická republika tehdy neměla s Indií diplomatické styky. Saxena je prý sám odvezl do Durbanu. Duffy celý život tvrdil, že na nikoho zbraň nenamířil a že o únos nešlo.
Saxena to viděl jinak. Už tehdy prý věděl, že jde o únos. Podle něj to byl Hoare, kdo se ho zeptal, jestli „by mu nevadilo letět do Durbanu“.
Sám Hoare líčil, že iniciativu měli jeho muži. V knize The Seychelles Affair napsal, že mu oznámili, že převrat skončil, že odlétají tímhle letadlem a že poletí s nimi. Souhlasil prý nerad: „Nemá smysl být mrtvým hrdinou.“ Podle Telegraphu museli jeho muži Hoareho do letadla odvést násilím, protože chtěl zůstat na letišti a ručit za jejich bezpečný odlet.
Kolem jedné hodiny ráno 26. listopadu letadlo odstartovalo. V zavazadlovém prostoru bylo Fritzovo tělo, na palubě pětačtyřicet žoldáků. Letuška Ulka Kothareová vzpomínala, že armáda neměla tušení, že v letadle jsou i oni. Do Durbanu přistáli krátce po páté ráno.
Saxena v roce 2006 vzpomínal, že žoldáci mluvili o vyhození letadla do vzduchu, aby zničili důkazy. Duffy to odmítl: chtěli prý jen shodit zbraně. Letadlo dorazilo do Bombaje 28. listopadu.
Nastupuje soud
Jihoafrická vláda původně chtěla stíhat jen pět vůdců a čtyřicet ostatních pustit. Až po hrozbě západních zemí, že zakážou lety jihoafrických aerolinií, obvinila 5. ledna 1982 všech pětačtyřicet. Soudili je za únos letadla, ne za pokus o převrat v cizí zemi. Ministr obrany Magnus Malan navíc zakázal pětadvaceti obžalovaným a svědkům, kteří byli občané JAR a bývalí či současní vojáci, mluvit o jejich službě v armádě.
Soudce Neville James označil Hoareho za „bezohledného muže s velmi lehkovážným vztahem k pravdě“ a samotný pokus o převrat za „frašku“. Hoare dostal dvacet let, ale část trestů se odpykávala souběžně, takže fakticky deset. Duffy, Tullio Moneta a Pieter Doorewaard dostali po pěti letech. Čtyřiatřicet řadových žoldáků dostalo pět let, z toho čtyři podmíněně, a po čtyřech měsících je pustili.
Šibenice v ráji
Ti, kdo zůstali na ostrově, dopadli hůř. Seychelský soud 6. července 1982 odsoudil k smrti čtyři zadržené muže: Jihoafričana Jerryho Purena, Zimbabwana Aubreyho Brookese a Brity Rogera Englanda a Bernarda Careyho. Agent jihoafrické civilní rozvědky Martin Dolinchek dostal dvacet let, protože projevil „ducha lítosti“.
Rozsudky smrti se nevykonaly. Seychely propustily šestici 22. července 1983 a vypověděly ji do Johannesburgu. V roce 1992 prezident René prozradil, že Jihoafrická republika za propuštění zaplatila tři miliony dolarů, dnešním kurzem asi 67 milionů korun. Platbu později potvrdil před Komisí pravdy a usmíření i ministr zahraničí Pik Botha.
Kdo o tom věděl
Tehdejší jihoafrický premiér P. W. Botha tvrdil v parlamentu, že o převratu nevěděla vláda, kabinet ani Rada státní bezpečnosti. Soudce přiznal, že důkaz o zapojení vlády nemá, ale podle Komise pravdy a usmíření připustil účast vysokých důstojníků armády a tajné služby.
Komise OSN nejdřív napsala, že je těžké uvěřit, že by o tom jihoafrické úřady nevěděly. Označila za prokázané, že zbraně dodala žoldákům armáda a že se akce zúčastnili elitní vojáci. Pokud ministři nevěděli, napsala komise, je to „pozoruhodný nedostatek kontroly“ nad vlastními složkami. Komise pravdy v 90. letech označila akci za operaci vysokých důstojníků tajných služeb s podporou části armády. Přímý rozkaz ale nedokázala prokázat.
Konec Šíleného Mikea
Hoare vyšel z vězení v květnu 1985 na základě všeobecné amnestie. Ve vězení se podle Telegraphu naučil nazpaměť Shakespeara. Zemřel 2. února 2020 ve věku sta let. Svůj neúspěch prý komentoval: „Měl jsem vzít Richarda Burtona a Rogera Moorea, a měli bychom šťastný konec.“
René po zmařeném puči zůstal u moci ještě skoro čtvrt století v čele jediné povolené strany.
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